Extraliga volejbalistek svedla ve svém osmém kole za soupeře týmy Šantovky Olomouc a Sokola Šternberk. Olomouci se v posledních kolech nedařilo, Šternberk zase čekal na první výhru. Derby zahájily sice podle očekávání lépe domácí hráčky, ale Šternberk bojovnou hrou zápas otočil a vyhrál překvapivě 3:1. Vybojoval tak první letošní ligové vítězství.

Volejbalistky Šternberka | Foto: Zdroj: FB účet Volejbalový klub - TJ Sokol Šternberk

Domácí celek nastoupil v základní sestavě s uzdravenou blokařkou Nečasovou a Šotkovskou místo Farské a úvod mu vyšel lépe když při podáních Shevkenekové a Fedchukové vedl 6:1 a trenér hostí si vzal timeout. Šantovka ale nadále držela náskok, když se v útoku dařilo Nowakové a na podání Artyshukové. Po bloku Nečasové vedli domácí už 11:3. Šternberk zkusil vyměnit nahrávačky, ale ani Kazaška Kurerová první set nezvrátila. Olomoučanky získaly sadu hladce po vítězství 25:14.

Druhý set byl od počátku vyrovnanější. Po stavu 3:3 šli do vedení domácí při podání Nečasové (7:5). Po smeči Fedchukové už vedly Olomoučanky o čtyři body. Sokol se ale tentokrát držel ve hře; při podání kapitánky Weidenthalerové snížil na 14:12 a při servisu Cohenové šel dokonce do vedení (17:16). Set směřoval do dramatického závěru, za stavu 23:23 podávala Nečasová, ale setbol zařídil šternberský blok. První univerzita odvrátila, ale po dvou bodech Kurerové Šternberk srovnal stav na 1:1.

Sebevědomí z vítězství ve druhém setu si Sokol přenesl do začátku toho třetího a šel do vedení 5:3. Šantovka otočila na 9:7. Ale při servisu Kłodové vedli zase hosté 13:10 a po nepřesnostech v olomouckém týmu už to bylo 17:13 pro Sokol. Šternberskou hru držely bojovné Polky, po smeči Kłodové a bloku Laskowské svítilo na ukazateli skóre 16:21 z pohledu domácích. Smeč po lajně kapitánky Weidenthalerové přinesl hostům setbol za stavu 24:18. Cohenová získala se štěstím kýžený bod a Sokol vedl v Olomouci 2:1.

Čtvrtá část začala zcela vyrovnaně. Po bloku Nečasové vedla Šantovka 5:4, po útoku Šotkovské to bylo 11:11. Anna Šotkovská držela v této fázi olomoucký útok a domácí vedli 16:14. Přišly však ostré servisy Weidenthalerové, dva přímé body z podání a stav 17:17. Po smeči Laskowské a esu Cohenové vedl Šternberk 21:18. A opět tu byl napínavý konec setu. Za stavu 22:23 Šotkovská minula. Domácí sice odvrátili oba mečboly, ale ten třetí už Kurerová proměnila a Sokol vyhrál 26:24 a celkově 3:1.

Po utkání byla hodně zklamaná kapitánka Olomouce Michaela Nečasová. „Dnes rozhodla bojovnost Šternberka. My jsme s holkama v rozhodujících chvílích šetřily míče a selhaly jsme v útoku. Nedodržely jsme obranu, kterou jsme chtěly hrát. Nehrály jsme agresivně a vymýšlely jsme blbosti. Nevím, proč jsme ve druhém setu přestaly hrát agresivně, útočily jsme alibisticky, toto se nemůže stávat,“ zlobila se blokařka Nečasová.

Kapitánka hostí Aneta Weidenthalerová žehrala na špatný začátek, pak ale byla na svůj tým pyšná. „Každý zápas začínáme zbytečně nervózně, většinou prohráváme 0:7 či 0:8. Pro nás je pak důležité si to říct, uklidnit se a začít hrát naši hru. Pak to začalo jít neskutečně. Asi jsme dnes Olomouc překvapily bojovností a dodržovaly jsme taktiku, to zřejmě rozhodlo,“ mínila Weidenthalerová.

Soupeři sportovně poblahopřál domácí kouč a ještě loni trenér Šternberka Jan Drešl: „První set byl jasně pro nás, naskočili jsme na Šternberk, plnili jsme vše a jasně jsme ho vyhráli. Ale Šternberk je velice houževnatý tým a opět to prokázal. Nasadili do hry srdce, neskutečně bránili. My jsme neskládali bodovky a to rozhodlo. Šternberk po špičkovém výkonu zaslouženě vyhrál.“

„Čekal jsme těžký zápas a po prvním setu jsem nevěřil, že to dokážeme otočit, protože už proti Olympu či Ostravě jsme si taky vybrali špatný set a už jsme se do toho nedostali. Kdyby domácí udrželi rychlost v kombinaci a nahrávkách, tak jsme si neškrtli, ale naštěstí pro nás měli pár nevynucených chyb navíc a nám se dařilo srovnávat a dostat se do zápasu,“ zhodnotil utkání trenér Sokola Miroslav Jehlář.

VK Šantovka Olomouc UP - TJ Sokol Šternberk 1:3 (14, -24, -19, -24)

Rozhodčí: Olt, Koutník.

Čas: 112 minut.

Diváci: 200.

Olomouc: Shevkeneková, Fedchuková, Nowaková, Artyshuková, Šotkovská, Nečasová. Libero: Chaloupková. Trenér: Jan Drešl.

Šternberk: Přibylová, Deptuchová, Laskowská, Kłodová, Weidenthalerová, Cohenová. Libero: Vyjídáková. Střídala: Kurerová. Trenér: Miroslav Jehlář.