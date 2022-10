Začátek zápasu hostujícím hráčkám vyšel – rychle vedly 4:0. Vypadalo to, že po několika úspěšných zákrocích Olymp rychle srovná, ale domácí tým produkoval zbytečné chyby, naopak Šternberk téměř nechyboval a držel čtyř až pětibodové vedení až do koncovky. Domácí nahrávačka Šmídová sice dvakrát bodově zaútočila, ale přesto Šternberk dokráčel k zisku prvního setu 25:22.

FOTO: Druhá prohra v řadě: Vysokoškolačky po Dnipru nestačily ani na Liberec

Po prohraném setu se domácí hráčky probudily a převzaly iniciativu na servisu, v útoku i na bloku. Olymp se rychle dostal do vedení 8:3, poté předvedl pár nevynucených chyb, kdy se Šternberk přiblížil Olympu na tři body. To bylo ovšem ze strany Šternberka vše, otěže si převzal Olymp, který začal dobře útočit, pomáhal si blokem a svůj náskok neustále navyšoval. V koncovce Šternberk odvrátil čtyři setboly, ale po zkaženém servisu nakonec Olymp získal první set na domácí palubovce v letošní nové sezóně poměrem 25:14.

Ve třetím setu Olymp svůj výkon vygradoval, rychle se dostal do vedení, Šternberk chvílemi odolával a držel krok se soupeřem, ale přesto útočná síla domácích byla zřetelná a průběh setu byl naprosto jasný. Osmičlennému týmu Šternberku evidentně docházely i síly a chyběl zápal do hry.

Šternberk se určitě nechtěl jen tak vzdát a do čtvrtého setu vstoupil s novým elánem a chutí. Dlouho držel jedno až dvoubodový náskok, který se po polovině setu zvýšil až a 22:13. Olymp se dostal do velkých problémů, hráčky si přestaly věřit a najednou nic nešlo. Olymp v koncovce setu stahoval, ale Šternberk set dotáhl do vítězného konce 25:22.

Do posledního setu vstoupil lépe Olymp, který svůj náskok držel do stavu 9:6. Potom domácí hráčky povolily Šternberku uhrát pouze dva body a po výsledku 15:8 dokráčely k první letošní domácí výhře.

Strašný start, teď se Červenka zvedá. Pavelka pomohl hattrickem

„Holkám se zápas velmi povedl, i přes to, že nám to Olymp občas velmi usnadnil v chybách na útoku, ale jsem rád, že si z Prahy vezeme alespoň jeden bod. A děkuji soupeři,“ uzavřel Jan Drešl.

PVK Olymp Praha – TJ Sokol Šternberk 3:2 (22:25, 25:18, 25:14, 22:25, 15:8)

Čas:117 minut.

Rozhodčí: Hladišová, Poláček.

Diváci:150.

O. Praha: Brichtová, Gajdová, Kopáčová, Virtová, Šimáňová, Šmídová Nicole. Libero: Dostálová. Střídaly: Žáková, Brancuská, Kelnárová, Poloučková. Trenér: Stanislav Mitáč.

Šternberk: Ramajová, Látalová N., Kořínková, Kochetková, Weidenthalerová, Látalová Z. Libera: Chaloupková, Vyjídáková. Trenér: Jan Drešl.