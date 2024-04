Šternberský ženský volejbal opravdu nezažívá úplně nejlepší období. Tak jako minulý rok skončily hráčky z nejmenšího extraligového města na posledním místě a musí se tak účastnit baráže o další účast v nejvyšší soutěži. Zatímco však před rokem si s pražskými Střešovicemi poradily bez problémů 3:0 na zápasy, nyní už dvakrát prohrály s českobudějovickou Madetou a ocitly se tak pouhý krok od pádu o patro níž.

Baráž o extraligu volejbalistek 2024: Šternberk - České Budějovice | Foto: Zdroj: FB účet Volejbalový klub - TJ Sokol Šternberk

Obě domácí utkání probíhala v podstatě jako přes kopírák. Vždy se totiž Sokolky ujaly po první sadě vedení, následovaly ale tři sety prohrané. Ve druhém nedělním utkání dokonce jeden z nich dopadl opravdu až rozdílem třídy, 14:25.

„Dnes jsme bojovali trochu více než včera, ale stále to nestačí. Soupeř hraje neskutečně v poli a umí ustát situace, na které je zvyklý. My v tomto máme bohužel rezervy. Teď máme týden na to, abychom se je pokusili odstranit. A máme opravdu co dělat, protože u nich doma to bude mnohem těžší. Uvidíme, co se bude dít, dáme do toho všechno,“ říkal po konci druhého utkání zklamaný šternberský lodivod Miroslav Jehlář.

V těchto chvílích si dává série pauzu před stěhováním na jih Čech. Třetí barážový zápas na palubovce týmu vzniklého teprve v roce 2009 se totiž odehraje až v sobotu 20. dubna a v případě, že by Jehlářovy svěřenkyně zabraly a konečně zvítězily, bude se v českobudějovické hale v ulici Na Stromovce hrát i o den později. Případný pátý rozhodující zápas série by sérii vrátil znovu na Hanou.

Výsledek prvního zápasu baráže:

TJ Sokol Šternberk – VK Madeta České Budějovice 1:3 (22, -21, -19, -22)

Rozhodčí: Kubinec, Peloušek.

Čas: 108 minut.

Diváci: 105.

Šternberk: Cohenová, Kurerová, Kłodová, Kořínková, Látalová, Weidenthalerová. Libero: Vyjídáková. Střídaly: Dudková, Pluhařová. Trenér: Miroslav Jehlář.

České Budějovice: Harrisová, Šmejkalová, Havlíková, Ungrová, Beránková, Semerádová. Libero: Drábková. Střídaly: Šimánková, Bambasová, Koudelková. Trenér: Zdeněk Pekař.

Výsledek druhého zápasu baráže:

TJ Sokol Šternberk - VK Madeta České Budějovice 1:3 (20, -14, -21, -22)

Rozhodčí: Ištvanech, Novák.

Čas: 103 minut.

Diváci: 104.

Šternberk: Cohenová, Kurerová, Kłodová, Kořínková, Látalová, Weidenthalerová. Libero: Vyjídáková. Střídala: Pluhařová. Trenér: Miroslav Jehlář.

České Budějovice: Semerádová, Harrisová, Šmejkalová, Havlíková, Ungrová, Beránková. Libero: Drábková. Střídala: Bambasová. Trenér: Zdeněk Pekař.