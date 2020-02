Olymp začal utkání se Šternberkem aktivněji (4:2, 8:4) a když při podání Staňkové zvýšil už na 14:5, dostal úvodní sadu pevně pod svou kontrolu. Sokol sice ještě několikrát snížil na rozdíl až čtyř bodů, další ránu však dostal při servisu Purchartové (19:15, 23:15) a z ní už se nevzpamatoval. Domácí hráčky ovládly první dějství 25:20.

Také ve druhé části duelu rozhodlo o výsledku především jedno postavení. Míč opět rozehrávala domácí Purchartová a na podání vydržela od skóre 6:4 až do stavu 12:4. Tento náskok Pražankám bohatě stačil, do koncovky si udržovaly zhruba desetibodový polštář a zvítězily 25:16.

Obraz hry se příliš nezměnil ani ve třetím pokračování. Vše zahájila podáním Šimáňová (4:0) a favorit už výhodu nepustil. Ještě za stavu 20:16 měl Šternberk malou naději na zvrat, od té chvíle ale neuhrál ani jednu výměnu a po výsledku opět 25:16 ztratil celý zápas snadno 0:3.

„Olymp měl utkání pevně v rukách a to od začátku do konce. Předčil nás ve všech činnostech. I když jsme se snažili občas vzdorovat, nedokázali jsme se vzchopit,“ konstatoval hlavní trenér Sokola Jan Drešl.

„Nebyl to těžký zápas, vyhráli jsme zaslouženě. Týden byl těžký, máme v něm dlouhé noční cestování do Ostravy, vítězné dva zápasy, posilovnu i regeneraci. V této fázi soutěže dobře víme, o co máme hrát. Postavení v tabulce se bude měnit každým kolem. Příležitost dnes dostala Aneta Bartošová, v dalších kolech budeme potřebovat pomoc dalších hráček a vstup do zápasů jim umožníme. Zbývají tři kola, hraje se o devět bodů,“ připomněl šéf lavičky Olympu Stanislav Mitáč.

Po dvou venkovních zápasech se v 25. kole extraligy představí Šternberanky opět domácímu publiku. V sobotu budou od 17 hodin hostit v hale Ecce Homo Frýdek-Místek.

PVK Olymp Praha - TJ Sokol Šternberk 3:0 (20, 16, 16)

Rozhodčí: Marschner, Velinov. Čas: 69 minut. Diváci: 215.

Olymp: Komárková, Šimáňová, Smutná, Denysovová, Purchartová, Staňková, libero Pešková. Střídala: Bartošová.

Šternberk: Meidlová, Kofieová, Šmídová, Karabinovičová, Kneiflová, Látalová, libero Zilbermanová. Střídala: Sifferlenová.