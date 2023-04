Zatím bez klopýtnutí kráčejí volejbalistky Sokola Šternberk za záchranou své příslušnosti k extraligové elitě. V barážové sérii zdolaly doma Tatran Střešovice i podruhé, tentokrát 3:0 a jediná výhra je dělí od jistoty setrvání v nejvyšší soutěži i v příštím ročníku.

Zápas 19. kola extraligy volejbalistek TJ Ostrava - Sokol Šternberk 3:0 19. ledna 2022 v Ostravě. Foto: TJ Ostrava/Oldřich Holcman | Foto: Deník/VLP Externista

Šternberanky vstoupily do druhého duelu baráže s chutí a brzy získaly nadějný náskok (6:3, 8:4), o který však zase záhy přišly (8:7, 9:9). Před koncovkou navíc ztratily čtyři výměny v řadě (16:15, 15:19) a rázem to vypadalo na opakování sobotního scénáře a ztráty prvního setu. Střešovice si vypracovaly dva setboly (22:24) a po nich ještě jeden (24:25), nicméně ani jeden neproměnily a naopak Sokol třemi body v řadě průběh otočil a po výsledku 27:25 se ujal vedení.

Ve druhém dějství pomohla domácím volejbalistkám bodová série při podání Deninové (8:8, 12:8) a od té doby už Šternberk vedení nepustil. Tatran sice bojoval a několikrát snížil až na rozdíl jednoho míče (12:11, 20:19), Sokolky však vždy dokázaly ihned odpovědět, v závěru přidaly uklidňující body (23:19) a díky výhře 25:20 vedly už 2:0.

Brzká červená pro gólmana, náhradní nebyl. Tak útočník Litovle Peč vychytal nulu

Tento moment druhé střetnutí definitivně zlomil; ve třetí sadě při servisu Nikoly Látalové získaly Šternberanky rychle desetibodový náskok (4:3, 13:3) a bylo rozhodnuto. Obhájce extraligové příslušnosti zvítězil přesvědčivě 25:11 a celkově 3:0.

„Dva sety byly vyrovnané a z naší strany vcelku dobré. V tom třetím jsme ale odešli v obraně i na útoku. Soupeř byl jednoznačně lepší v obraně, obrovsky mu pomohlo jejich libero, které v podstatě udělalo zápas,“ chválil kapitánku domácích Chaloupkovou trenér poraženého celku Vlastimil Novotný.

„Začátek utkání jsem si představoval z naší strany lepší. Se štěstím jsme uhráli koncovku prvního setu, což holky nakoplo. Ve druhém jsme byli prakticky pořád ve vedení a třetí už vyzněl jednoznačně pro nás. Z našeho týmu chválím především Chaloupkovou a Heilbornovou a moc děkuji divákům za jejich neúnavné povzbuzování, hodně nám pomohlo. V Praze nás nečeká nic snadného, ale budeme to chtít co nejdříve dotáhnout do úspěšného konce,“ konstatoval domácí kouč Jan Drešl.

Barážová série se nyní přesouvá do Prahy. Na palubovce Tatranu ve Střešovicích se bude hrát v sobotu 22. dubna od 17 hodin.

1. zápas:

TJ Sokol Šternberk - TJ Tatran Střešovice 3:1 (-21, 22, 20, 21)

Rozhodčí: Kubinec, Kavala. Čas: 88 minut. Diváků: 110

Šternberk: Přibylová, Deninová, Kořínková, N. Látalová, Z. Látalová, Pjantkovská, libero Chaloupková. Střídaly: Heilbornová, Truksová

Střešovice: Štindlová, Čičelová, Blažek-Černianská, Červenková, Křišťanová, Bendlová, libero Chadimová. Střídaly: Cuřínová, Ceznerová

2. zápas:

TJ Sokol Šternberk - TJ Tatran Střešovice 3:0 (25, 20, 11)

Rozhodčí: Kubinec, Kavala. Čas: 81 minut. Diváků: 120

Šternberk: Přibylová, Deninová, Kořínková, N. Látalová, Heilbornová, Pjantkovská, libero Chaloupková. Střídaly: Z. Látalová, Truksová

Střešovice: Štindlová, Čičelová, Blažek-Černianská, Červenková, Křišťanová, Bendlová, libera Chadimová, Smolová. Střídaly: Voldřichová, Ceznerová, Cuřínová