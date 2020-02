Úvodní set byl vyrovnaný pouze do stavu 5:5. Potom začal domácí celek bodově odskakovat (8:5, 13:7), bez větších potíží odrazil všechny pokusy hostí o snížení a vyrovnání a nakonec zvítězil přesvědčivě 20:15.

Do druhého dějství vstoupily lépe Liberečanky (5:2, 10:5), ale Sokol pak začal stahovat (12:8, 12:11), vyrovnal (14:14) a několikrát šel dokonce do nejtěsnějšího vedení (15:16, 18:19).

Od stavu 20:20 uhrály domácí volejbalistky tři výměny v řadě, Šternberk však kontroval stejně. Až poté si Dukla vypracovala dva setboly za sebou a ten druhý proměnila esem v důležitou výhru 26:24.

Po úvodní přestřelce (5:1, 5:5) se iniciativy ve třetí části duelu chopil Liberec (8:6) a už ji nepustil. Náskok domácích postupně narůstal (15:7) a skončil vítězstvím 25:18 a celkově 3:0.

„Zatímco my jsme do Liberce jeli bez Schandlové, soupeři hodně pomohla nová posila Tolentinová, se kterou jsme si neporadili v obraně na síti ani v poli. Zápas se definitivně zlomil v těsné koncovce druhého setu, kterou jsme hrubě nezvládli. Pochválit můžu mladou Látalovou, která dobře vstoupila hlavně do třetího setu. Slušné utkání odehrála také Kneiflová,“ hodnotil šternberský kouč Jan Drešl.

Po pohárové pauze bude Sokol hostit v sobotu 15. února v mimořádně důležitém střetnutí poslední tým tabulky Přerov.

VK Dukla Liberec - TJ Sokol Šternberk 3:0 (20, 24, 18)

Rozhodčí: Marschner, Hladišová. Čas: 88 minut. Diváci: 150.

Liberec: Bajuszová, Svobodová, Kohoutová, Tolentinová, Šulcová, Rutarová, libero Dostálová. Střídaly: Šotkovská, Kolářová, Bartošová.

Šternberk: Šmídová, Meidlová, Kneiflová, Mazurová, Sifferlenová, Kofieová, libero Zilbermanová. Střídaly: Karabinovičová, Látalová, Kamidinová.