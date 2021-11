Volejbalistky Sokolu Šternberk zvítězili ve 2. kole Českého poháru proti Frýdku-Místku a stejně jako naposledy v lize nedal svému sokolskému rivalovi šanci - po výhře 3:0 je Šternberk v pohárovém čtvrtfinále.

Volejbalistky Šternberka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Šternberk, který před necelými dvěma týdny ovládl ligový zápas ve Frýdku-Místku ve třech setech, vstoupil do vzájemného pohárového klání lépe a rychle se ujal slibného vedení až o šest bodů (4:0, 10:4). Hosté však dokázali ztrátu ještě do poloviny setu smazat (14:14). Domácí tým se znovu pokusil odskočit (19:16), ale ještě před koncovkou byl opět dohnán (19:19). Až do třetice to Šternberku vyšlo: od stavu 20:20 dosáhly při podání Zuzany Látalové potřebných pěti bodů a po vítězství 25:20 vedly 1:0.