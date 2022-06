„S volejbalem jsem začínala v Mladé Boleslavi, kde mě maminka přihlásila na nábor v mých asi deseti letech. Přes minivolejbal jsem se o dva roky později dostala do liberecké Dukly, kde jsem strávila následujících sedm let. Už od začátku jsem byla velmi soutěživá a divoká, v čemž jsem se možná mohla trochu vymykat. Předtím jsem vyzkoušela mnoho sportů včetně fotbalu,“ popisuje své začátky Barbora Chaloupková.

A proč se vlastně rozhodla opustit liberecký velkoklub a připojit se do malé, dá se říci, až rodinně fungující organizace? „Bylo to především díky pohotové nabídce kontraktu. Trenér mě oslovil již v závěru sezony 2020/2021 s nabídkou, která se mi celkem zamlouvala. Druhým kritériem byl i kolektiv holek, z nichž některé už dlouhodobě znám. Jedná se například o sestry Látalovy, s nimiž se kromě reprezentace pravidelně potkáváme již od kategorie mladších žákyň. Příchod do nového prostředí mi to velmi usnadňuje,“ vysvětluje.

Ambicí bude hlavně sběr cenných zkušeností

Liberecká organizace se každoročně netají těmi nejvyššími cíli v Česku i v Evropě. Pro Šternberk je oproti tomu spíše cílem procpat se do play-off. S jakými ambicemi a představami vlastně talentovaná hráčka přichází?

„Bude to má první sezona v extralize žen. Chtěla bych proto týmu co nejvíce pomoci a především nasbírat potřebné zkušenosti. Uvidíme, jak se sezona bude vyvíjet, nicméně pro mě osobně bude cenná každá účast v zápasech. Doufám, že v nich dokážu prokázat svou největší přednost, kterou je komunikace,“ uzavírá jedna z možných budoucích nadějí tohoto sportu.

Polovina odchodů zatím do Olomouce

Co se týče dalších pohybů v kádru vedeném trenérem Janem Drešlem, tak zůstávají slovenská nahrávačka Dominika Ramajová, sesterské duo smečařek Zuzana a Nikola Látalovy, blokařka Eliška Kořínková a libero Amálie Vyjídáková. Do Olomouce vyrazily smečařka Lucia Herdová, libero Tereza Slavíková a blokařka Katarína Körmendyová.

Už je také jasné, že v týmu nebudou nadále působit ani nahrávačka Bára Abendroth, blokařka Adriani Kamidinová či univerzálka Karin Lazárková.