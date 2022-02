Samotný úvod brněnského zápasu sice patřil hostům ze Šternberka (0:2, 2:4), ale domácí volejbalistky pak vývoj při podání Komárkové otočily (4:6, 8:6) a po servisech Širůčkové a Novákové se dostaly až do bezpečného vedení 19:8. Sokol už protizbraň nenašel a prohrál hladce 14:25.

„V prvním setu jsme se snažili soupeře zatlačit, ale srážely nás chyby v podobě zkažených servisů a vyházených útoků,“ věděl šterberský kouč Jan Drešl.

Druhá sada přinesla vyrovnaný průběh, v němž se oba soupeři dlouho pravidelně střídali v maximálně tříbodovém vedení (7:10, 13:10). Ještě za stavu 21:20 byla koncovka zcela otevřená, lépe ji však zvládly podstatně zkušenější Šelmy, které po výsledku 25:21 vedly už 2:0.

„V závěru jsme bohužel ztratili šanci na úspěch kvůli několika nepřesnostem,“ smutnil Drešl.

Třetí dějství začalo náporem domácího celku (5:1). Šternberanky jej sice dokázaly na čas utlumit (8:5, 10:7), jenže od poloviny setu už byla převaha Brna patrná; po podáních střídající Beránkové a posléze Benediktové to bylo 22:8 a zápas už se jen dohrával. Hosté v jeho závěrečné části uhráli pouhých devět výměn a po zásluze odjeli s porážkou 0:3.

„Šli jsme už úplně do kolen a přestali fungovat ve všech činnostech. Prohra je jedna věc, ale mrzí mě, že holky neplnily to, co jsme si řekli a na hřišti o sobě vůbec nevěděly. Musíme se teď rychle otřepat a připravit se na klíčové zápasy s Přerovem a Frýdkem-Místkem,“ konstatoval šéf šternberské lavičky.

V rychlém sledu zápasů bude Sokol pokračovat už v úterý 22. února od 18 hodin. Dohrávka 22. kola extraligy zavede do šternberské haly Ecce Homo právě poslední tým tabulky Přerov. A Šternberk potřebuje nutně vyhrát, aby přeskočil Frýdek-Místek na osmém místě, které jako poslední zaručuje postup do play-off. Momentálně má Frýdek náskok jednoho bodu, ale Šternberk má dva zápasy k dobru. V pátek potom ve své hale přivítá právě Frýdek-Místek.

VK Šelmy Brno - TJ Sokol Šternberk 3:0 (14, 21, 9)

Rozhodčí: Peloušek, Trumpeš

Čas: 65 minut

Diváků: 50

Brno: Nováková, Pluhařová, Benediktová, Mikysková, Komárková, Širůčková, libero Chevalierová. Střídala: Beránková.

Šternberk: Ramajová, Lazárková, Kamidinová, N. Látalová, Z. Látalová, Körmendyová, libero Vyjídáková. Střídaly: Abendroth, Kořínková.