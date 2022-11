„Věděly jsme, že jedeme k týmu, který má velmi vysoké kvality. Chtěly jsme vybojovat alespoň set, bohužel se to ale nepovedlo. Myslím si, že jsme bojovaly hlavně v druhém setu, ale nevadí, jedeme dál,“ okomentovala zápas ze svého pohledu šternberská kapitánka Aneta Weidenthalerová.

První set zahájila podáním hráčka Dnipra Yevheniia Khober. Již ze začátku byla vidět bojovnost obou týmů. Do vedení se dostal tým Dnipra, který si zvládl udržet náskok až do konce. Přispěl k tomu i skvělý útok Vicky Savard. Set skončil vítězně pro Dnipro 25:14.

V druhém setu měla Vicky Savard velmi povedené akce na blocích. Na druhé straně v týmu Šternberku vynikala Barbora Chaloupková, která jako libero předvedla nádhernou práci v poli, nemůžeme zamlčet ani skvělé podání Nikoly Latálové. I přestože se skóre vyvíjelo lépe pro Dnipro, Sokol se nevzdával a držel se až do koncovky v kontaktu. Nakonec ale Ukrajinky dotáhly set k vítězství v poměru 25:22.

Do začátku třetího setu vstoupily oba týmy s bojovností v poli i na útoku. Na bloku se lépe vedlo Dnipru. Set byl vyrovnaný do stavu 5:5, poté se vedení chopily ukrajinské favoritky. Skvělé podání Vicky Savard přimělo šternberského trenéra k oddechovému času. Až do konce se však Dnipro prosazovalo v útoku a set skončil jeho jasným vítězstvím 25:10.

„Předem jsme věděli, že soupeř bude velmi tvrdý oříšek. Přijeli jsme v oslabené sestavě, ale i tak si myslím, že jsme podali bojovný výkon. A samozřejmě gratuluji vítězkám,“ přidal svůj pohled i kouč Šternberanek Jan Drešl.

SC Prometey Dnipro – TJ Sokol Štenberk 3:0 (14, 22, 10)

Rozhodčí: Činátl, Lenert.

Diváci: 105.

Dnipro: Khober , Maievska, Stepanenko, Savard, Dorsman, Velykokon. Libero: Niemtseva. Střídaly: Milenko, Karasova, Grbac, Jonjev, Artyshuk. Trenér: Ivan Petkov.

Šternberk: Truksová, Latálová, Kořínková, Kochetkova, Weidenthalerová, Piantkovska. Libero: Chaloupková. Střídala: Látalová Zuzana. Trenér: Jan Drešl.