Do zápasu vstoupily lépe domácí Královopolanky, Šternberk ale rychle dotahoval. Oba týmy se pak přetahovaly o každý bod, do vedení 21:18 se však dostaly domácí. Šternberk ještě sice srovnal na 21:21, na víc už ale v setu nestačil - 25:22.

Ve druhém dějství se hostující volejbalistky dostaly do vedení 8:5. Královo Pole se sice po dvou úspěšných blocích soupeřkám přiblížilo, Hanačky ale srovnání dlouho nepřipouštěly. Vyrovnat se Jihomoravankám podařilo až po smeči Bukovské na 17:17, Šternberk však poté znovu odskočil na 19:21 a přinutil trenéry KP k oddechovému času. Od stavu 20:23 už ale družstvo Erika Nezhody soupeřky k ničemu nepustilo, přímý bod z podání dala Stojkovićová a na servisu už zůstala, i díky úspěšným blokům a útoku svých spoluhráček, až do konce setu, který skončil v poměru 25:23.

Domácí hráčky to povzbudilo a do další sady vlétly v mnohem větší herní pohodě než soupeřky, které si za stavu 12:5 braly už druhý timeout. KP Brno náskok dál navyšovalo a i když se Šternberku vzápětí podařila čtyřbodová šňůra na 16:12, na srovnání byl krátký. Do koncovky vstupovaly domácí s pohodlným náskokem 20:13 a jasně si pak už dokráčely k výhře 25:16 a k prvním třem bodům v letošní sezoně.

„Nejvíc mě mrzí koncovka druhého setu, za kterou bychom si asi zasloužili výhru. Soupeř měl ale štěstí a pak už to bylo zcela v jeho režii,“ uzavřel šternberský kouč.

Také další ligový soupeř Šternberka bude z Brna. Ve čtvrtek 10. listopadu přivítá Sokol v rámci 9. kola nejvyšší domácí soutěže ve své hale družstvo Šelem.

VK Královo Pole - TJ Sokol Šternberk 3:0 (22, 23, 16)

Rozhodčí: Peloušek, Novák.

Čas: 74 minut.

Diváci: 425.

Královo Pole: Hrušecká, Borrerová, Bukovská, Koulisiani, Nikolová, Kuníková. Libero: Digrinová. Střídaly: Stojkovićová, Prchalová. Trenér: Erik Nezhoda.

Šternberk: Ramajová, N. Látalová, Kořínková, Kočetková, Weidenthalerová, Z. Látalová. Libero: Chaloupková. Střídaly: Vyjídáková, Truksová. Trenér: Jan Drešl.