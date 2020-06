Vše odstartovala strhující a pohledná bitva mezi čtvrtou a pátou nejvýše postavenou českou hráčkou na žebříčku WTA. Karolína Muchová (26.) porazila Barboru Strýcovou (31.) nejtěsnějším možným rozdílem 4:6, 6:4 a 10:8.

„Byl to těžký a dlouhý zápas. Nakonec jsem ráda, že to končilo super tiebreakem a ne třetím setem,“ oddechla si Muchová.

Bod pro tým Kvitové v následujícím singlu získala Jekatěrina Alexandrovová (27.), která si poradila s Markétou Vondrdoušovou (18.) poměrem 4:6, 6:2 a 10:5.

„Byl to těžký zápas. Antuka soupeřce sedí, mně ne. Od začátku druhého setu jsem se ale cítila líp a vyšlo to. Máme tady skvělý kolektiv a bavíme se,“ prozradila Ruska žijící v Praze.

Vedení černému týmu vrátila Tereza Martincová (133.). Zkušenější 25letá tenistka porazila o deset let mladší supertalent Lindu Fruhvirtovou 6:1, 5:7 a 10:3.

„Máte v hlavě, že o tolik mladší holku musíte přejet, i když si to nechcete připouštět. Linda ale hraje fakt skvěle, jde do toho, dobře servíruje, returnuje, když jí to sedne, fakt vás žene,“ smekla Martincová.

Také závěrečná čtyřhra nabídla absolutně vyrovnaný boj. A do třetice se radovaly parťačky Karolíny Plíškové. Sestra Plíškové Kristýna a Markéta Vondroušová porazily pár Alexandrovová – Strýcová 6:4, 3:6 a 10:8.

VELKÝ NÁVRAT KVITOVÉ

V úterý půjdou poprvé v Prostějově do boje obě kapitánky. Velký návrat Petry Kvitové na prostějovskou antuku je na programu po singlu Kristýny Plíškové s Jekatěrinou Alexandrovovou. Dvojnásobná wimbledonská vítězka se utká s Markétou Vondroušovou.

Druhý den zakončí čtyřhra. Karolína a Kristýna Plíškovy vyzvou v atraktivní bitvě bývalý světový pár číslo jedna Krejčíková – Siniaková.

Program úterního dne:

12.00: Kr. Plíšková - Alexandrová

Následuje: Vondroušová - Kvitová

Následuje: Bartůňková - Fruhvirtová

Následuje: Kr. Plíšková/Kar. Plíšková – Krejčíková/Siniaková