Volejbalové extraliga žen pokračovala 23. kolem a klub VK Šantovka Olomouc UP se představil na palubovce čerstvého vítěze Českého poháru Dukly Liberec. Hanačky stále bez obou nahrávaček nenašly recept na hru favorita a prohrály na severu Čech 0:3.

Volejbal: Prostějov - Olomouc (25.1.2024) | Foto: Jan Steiner

„Opět bojujeme v improvizované sestavě. Musím holky pochválit za některé výkony v poli, jiné se nepovedly, ale bojujeme. Jdeme dál a snad se dáme brzy dohromady. Gratuluji soupeři k vítězství,“ zhodnotil zápas trenér Olomouce Jan Drešl.

Šantovka opět musela hrát bez zdravotně indisponovaných nahrávaček, při tvorbě hry se tak znovu jako v duelu s Brnem střídaly blokařky Nowaková s Nečasovou a smečařka Šotkovská. Do vedení v prvním setu šla i proto jako první Dukla (9:3). Po oddechovém čase se hra obou týmů začala vyrovnávat a po úspěšném bloku Artyshukové již Liberec vedl o pouhé tři body (11:8). Při servisu Nikoly Kvapilové však nejprve zasmečovala Šotkovská do sítě, vzápětí Chaloupková nezareagovala na podání a po esu si brala time Šantovka (17:13). Nepříjemné podání Šotkovské nedovolilo Dukle založit kvalitní útok a po smečích domácích do autu se Olomouc opět bodově vrací do hry (21:18 a time Dukly). Přesto si první setbol připsali domácí a sadu získali vcelku s přehledem 25:20.

I druhý set začala lépe Dukla. Hosté zastavili hru oddechovým časem (6:1) a stejně jako v prvním dějství se i v tomto poté hra konečně vyrovnala. Domácí prostřídali, ale i tak šli do vedení 17:10 a byl tu další oddechový čas hostí. Po dvou esech již Dukla vedla o deset bodů (20:10). V závěru Šantovka blokem snížila vysoký náskok soupeř (22:14), ale i tak bral druhý set Liberec po vítězství 25:15.

Až ve třetí části se Olomouci podařilo získat vedení na svoji stranu; zasloužila se o to Chaloupková přesným útokem. Jenže hosté začali kazit na útoku, naopak na bloku se dařilo domácí Kateřině Kvapilové a Dukla vedla o čtyři body (11:7). Olomoučanky pak dokázaly snížit ztrátu na pouhé dva body (17:15) a po chytrém zakončení kapitánky Nečasové dokonce na bod (19:18). Závěr však vyšel zase domácím, kteří zopakovali vítězství z prvního setu 25:20 a vyhráli celý duel 3:0.

„Při vší úctě bylo dnešní utkání spíše blokařské cvičení, protože soupeř přijel bez nahrávačky. Utkání bylo pouze o nás, jak k němu přistoupíme. Samozřejmě hosté nehráli v tom systému vůbec špatně, ale my jsme velmi dobře blokovali a výborně to odútočili. Takže to bylo nakonec jednoduché utkání a něco jsme si alespoň zkusili a potrénovali. Čili spokojenost se třemi body,“ viděl duel kouč domácích Libor Gálík.

V dalším, 24. kole, hostí Šantovka Olomouc Volejbal Přerov, a to v sobotu 24. února. Hraje se od 15 hodin ve sportovní hale UP.

Text: Adam Fritscher

VK Dukla Liberec - VK Šantovka Olomouc UP 3:0 (20, 15, 20)

Rozhodčí: Hladišová, Koutník.

Čas: 69 minut.

Diváků: 211.

Liberec: Šulcová, K. Kvapilová, N. Kvapilová, Herdová, Vyklická, Robins-Hardyová. Libera: Démarová, Kolářová. Střídaly: Pragerová, Fixová, Frankevychová, Formánková. Trenér: Libor Gálík.

Olomouc: Chaloupková, Nowaková, Artyshuková, Fedchuková, Nečasová, Šotkovská. Libero: Ryšavá. Střídala: Přibylová. Trenér: Jan Drešl.