V předehrávce 16. kola extraligy přivítaly volejbalistky VK Šantovka Olomouc UP na domácí palubovce v tabulce třetí Duklu Liberec. Vyrovnaný první set získala Dukla, druhý brala Šantovka, pak ale Liberec na začátcích dalších sad vždy získal náskok a Hanačky i přes bojovný výkon padly 1:3.

Volejbal: Přerov - Olomouc (2.12.2023) | Foto: Jan Pořízek

V úvodu olomouckého zápasu se oba týmy tahaly o body, za domácí sázela smeče Artyshuková, za hosty zejména Herdová. První možný zlom hrozil za stavu 12:14, což chtěl domácí kouč Drešl zastavit timeoutem. A dařilo se držet Duklu maximálně o dva body. Pak se ale hostům podařilo utéct o celých šest (18:21, 18:24), Šantovka sice při podání Fedchukové dokázala neuvěřitelně srovnat na 24:24, ale Liberec set nakonec přece jen získal za vítězství 26:24.

Druhé dějství začala opět servírovat Fedchuková a podání ukrajinské hráčky v dresu Śantovky Dukle zase nechutnalo - 3:0. Hanačky navýšily vedení na 7:2 a oddechový čas si bral trenér hostí Gálik. Olomoučanky dobrým servisem a obranou držely náskok, vedly 14:7 a po dalších podáních Fedchukové už to bylo o deset. Trenér hostí prostřídal sestavu, ale domácí si již pro set došli (25:15) a bylo srovnáno.

Ve třetí sadě Dukla přidala na razanci v útoku i pozornosti v obraně a šla do vedení 8:2 při podání Kvapilové. Univerzita se snažila v polovině setu náskok stáhnout, ale Dukla už vedla 15:8 a 20:13. Liberec se po vítězství v setu 25:16 dostal do vedení 2:1.

Ve čtvrté části začala servírovat hostující Šulcová a Liberec opět chytil start setu (4:0). Domácí snížili při servisu Fedchukové, ale hosté po smeči kapitánky Vyklické navýšili na 6:2. V domácím týmu se v útoku opět začala prosazovat Artyshuková, olomoucký výběr snížil na 8:11 a radit se šel hostující celek. A pomohlo to, hosté šli do vedení 15:9. Náskok si hostující družstvo pohlídalo a po vítězství v setu 25:14 získalo zápas poměrem 3:1.

„Mrzí mě, že se nevyvarujeme řady chyb. V první sadě za stavu 18:18 jsme si Duklu nechaly utéct, pak jsme se to snažily dotáhnout, ale nepovedlo se to. Kromě druhého setu, kdy jsme měli navrch my, tak třetí i čtvrtý jsme začali prohrávat o šest bodů a pak je hrozně těžké se dostat zpátky. Týmy jako Liberec si takové řady bodů pak už nenechají vzít,“ řekla k utkání kapitánka Šantovky Michaela Nečasová.

Kouč Liberce Libor Gálik byl rád z ukončení série proher svého celku: „Pro nás to bylo vydřené vítězství. Po prvním setu to vypadalo jednoduše, protože domácí udělali hodně nevynucených chyb, druhý set nám ale utekl. Potom jsme se občas trápili, ale výsledek byl nakonec dobrý. V poslední době se nám nedařilo, takže jsme spokojení s výhrou a ziskem bodů.“

Velmi zklamán z porážky byl trenér Olomouce Jan Drešl: „První dva sety jsme hráli výborně, bohužel v tom prvním jsme neuhráli koncovky a dvěma chybami jsme nechali vyhrát soupeře. Ve třetím jsme nesložili dobré přihrávky, namazali jsme se na bloku a od té doby se naše hra rozsypala a soupeř měl hru naprosto pod kontrolou. Gratuluji Liberci k vítězství.“

Ve 13. ligovém kole hraje Šantovka Olomouc v sobotu 9. prosince od 17 hodin na palubovce Prostějova.

VK Šantovka Olomouc UP - VK Dukla Liberec 1:3 (-24, 15, -16, -14)

Rozhodčí: Trumpeš, Vachutka. Čas: 101 minut. Diváků: 150

Olomouc: Shevkeneková, Fedchuková, Nowaková, Artyshuková, Farská, Nečasová, libero: Chaloupková, Střídala: Šotkovská

Liberec: Šulcová, De Mellová, Kvapilová, Herdová, Vyklická, Robins-Hardyová, libero: Kolářová. Střídaly: Pragerová, Frankevychová, Dvořáková, Fixová