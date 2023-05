Olomoucký mládežnický oddíl Mapei Merida Kaňkovský vstoupil do nové sezóny na dvou frontách. V Českém poháru a Carla Kritérijní lize se mu daří na výbornou, když v týmech i jednotlivcích vede celková pořadí. V juniorech jsou tři Hanáci členy reprezentace a závodili v národním dresu na Světovém poháru 1. kategorie v Terezíně. Kadeti zase změřili síly na skvěle obsazeném Závodu míru nejmladších v Jevíčku.

Po závodě | Foto: Jan Brychta foto

Junioři absolvovali řadu náročných podniků. Vrcholem byl Závod míru juniorů v Terezíně, který se jel jako závod 1. kategorie Světového poháru. Za český tým jeli Jan Podařil, Jan Bittner a Štěpán Zahálka. Bohužel se nevyhnuli pádům. Podařil musel dokonce odstoupit. Bittner se Zahálkou ale pomohli týmovým výkonem k vítězství v etapě Kryštofu Královi a v celkovém pořadí pracovali pro českého lídra Šumpíka.

V Českém poháru BRILON Cupu 2023 vede olomoucký tým pořadí v týmech, v jednotlivcích je lídrem seriálu Štěpán Zahálka a Jan Bittner je třetí. „V Českém poháru musím kluky pochválit, protože se snaží dělat závody, neschovávají se. Soupeři si nás hlídají, jsme favorité, tak s tím počítáme, ale kolikrát je to na úkor závodění ze strany soupeřů. Já svoje kluky neučím, aby se schovávali a jeli naplno až v posledním kilometru. Myslím si, že se to pak v dospělé kategorii projeví,“ řekl k prvním závodům trenér a manažer olomoucké stáje Jiří Kaňkovský.

Jeho slova potvrdil nedávno Tomáš Přidal, který ještě loni jezdil jako junior u Kaňkovského a letos vyhrál Český pohár v mužích. Juniory čekají 10. a 11. června závody Českého poháru v Olomouci a Starém Jičíně, domácí šampionát na Slovensku a v srpnu závod Regionem Orlicka. Olomoucký tým bude zřejmě muset oželet na červnové měření sil své reprezentanty, protože Bittner se Zahálkou jsou nominováni na Světový pohár do Německa.

„Klukům dá závod na reprezentační úrovni hodně a my si poradíme, šanci dostanou další,“ konstatoval Kaňkovský, který si pochvaloval, že junioři mohli jet závod Českého poháru dohromady s muži. „Technicky a takticky je to hodně posunulo a hned se to projevilo v dalších závodech,“ dodal.

V kategorii juniorek není možné opomenout výkony Adély Pittnerové, která byla druhá v ČP BRILON Cupu v Kyjově a v celkovém pořadí poháru je při jedné absenci na výborné sedmé příčce.

Kadeti závodili a padali na Jevíčku

V kategorii kadetů byl vrcholem Závod míru nejmladších v Jevíčku. MMK Olomouc chtěl urvat dres pro nejlepšího vrchaře a nejlepšího mladíka. Což se v konkurenci 15 zemí, 8 reprezentačních týmů a 170 závodníků jen těsně nepodařilo, když byl Matěj Piták druhý mezi vrchaři a Jakub Tesařík stříbrný mezi „mladíky.

„V Jevíčku byla asi nejlepší konkurence, co jsem zažil. Bohužel nás ovlivnily pády kluků. Startovali jsme v šesti a do cíle dojeli jen tři borci. S některými jsme museli do nemocnice, ale většina se otřepala a jela dál. Za jejich přístup si jich nesmírně vážím a jsem na ně hrdý. Jsou to tvrdí chlapi a jsou za svým cílem,“ pochválil své mladé bojovníky Kaňkovský.

Kadety čeká kromě Českého poháru také mistrovství republiky v Nové Pace. V ČP vede mezi jednotlivci Jakub Tesařík, Matěj Piták je pátý a Lukáš Raška osmý. Tým Mapei Merida Kaňkovský je v čele pořadí družstev.