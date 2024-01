UniCredit Czech Open (začátek června)

Závěrečný den UniCredit Czech Open 2023 v Prostějově. Dalibor SvrčinaZdroj: Deník/Ivan Němeček

Oficiální termín antukového challengeru v Prostějově sice ještě znám není, dvorce TK Agrofert však v minulém roce hostily už 30. ročník nejtradičnějšího tenisového turnaje v Česku.

„Na třicet nebo více ročníků se v historii dostal pouze sedm turnajů. Když si vezmete, že takových akcí jsou po světě tisíce, dostali jsme se opravdu hodně daleko,“ pochvaloval si šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek.

VIDEO: Výhru Berdycha nad Menšíkem v Prostějově sledoval i Lendl

V roce 2023 se z triumfu radoval Dalibor Svrčina, který ve finále zdolal Tomáše Macháče. Ještě předtím byla k vidění také exhibice Tomáše Berdycha s Jakubem Menšíkem.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Máme velkou radost, že se dařilo českým hráčům. Nejen těm, kteří to dotáhli až do finále. Důležité body před rodiči a kamarády získali mladí kluci, to nás těší. Je to jeden z hlavních důvodů, proč turnaj pořádáme,“ uvedla ředitelka UniCredit Czech Open Petra Černošková.