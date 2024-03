Jiří Lehečka se coby hráč TK Agrofert Prostějov stal nejlepším sportovcem Olomouckého kraje. Druhé místo patří pro změnu přerovské tenistce Lindě Noskové. Slavnostní předání ocenění v celkem devíti kategoriích bylo na programu v úterý 19. března v Městském domě v Přerově.

Sportovec roku Olomouckého kraje 2023 v Městském domě v Přerově. | Foto: Deník/VLP Externista

„Olomoucký kraj může být na svoje sportovce určitě hrdý. Rád bych jim poděkoval za to, že náš region skvěle reprezentují v Česku i v zahraničí a že jejich um, vytrvalost a píle může být inspirací pro ostatní,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Nadvládu tenisu korunoval triumf prostějovského smíšeného družstva, které na konci loňského roku ovládlo extraligu.

Pomyslnou hvězdou večera se však stal Branislav Konrád. Brankář olomouckých extraligových hokejistů na rozdíl od Lehečky či Noskové v Přerově nechyběl a převzal zvláštní Cenu Olomouckého kraje.

„Olomoucký kraj investuje do podpory sportu desítky miliónů korun ročně. Jde nám o to, aby v našem kraji mohl sportovat každý, kdo o to bude mít zájem a aby tak mohl činit v odpovídajících podmínkách. Proto kraj podporuje také rekonstrukci sportovních zařízení,“ uvedl Roman Macek, náměstek Olomouckého kraje pro oblast sportu.

Olomoucké hejtmanství bylo vůbec prvním krajem v Česku, který začal sportovce takto oceňovat.

Všechna ocenění

Nejlepší hendikepovaná sportovkyně – Julie Švecová (judo, Judo Železo Hranice)

Nejlepší hendikepovaný sportovec – Tomáš Kajnar (cyklistika, TJ Zlaté Hory)

Nejlepší trenér – Jiří Kaňkovský (cyklistika, Mapei Merida Kaňkovský)

Čestná cena Olomouckého kraje – Ladislav Bank

Cena pro nejlepší juniory, jednotlivce – Klára Kneblová (SK UP Olomouc, kanoistika), Jan Kumstát a Maxim Mrva (tenis, TK Agrofert Prostějov), Kristýna Piňosová (jachting, Jacht klub Prostějov)

Cena pro nejlepší juniory, družstva – AK Olomouc (atletika mládež)

Cena pro nejlepší seniory, družstva – TK Agrofert Prostějov (tenis, smíšené družstvo)

Cena pro nejlepší seniory, jednotlivce – Jiří Lehečka (tenis, TK Agrofert Prostějov), Linda Nosková (tenis, TK Precheza Přerov), František Salaj (kanoistika, VS Litovel)

Cena Olomouckého kraje – Branislav Konrád (hokej, HC Olomouc)