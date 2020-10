„Je to pro nás pro všechny složité. Sportovci nejsou na baterky, nedáme se jen tak vypnout, a pak znovu nastartovat,“ říká k aktuální situaci Klára Sovová.

V sobotu se olomoucká Zora vydala do Písku a utkání MOL ligy zvládla výsledkem 27:24. Z jihu Čech přivezla interligovou výhru po dvou letech.

„Jsme rády, že se nám před vynucenou pauzou podařilo získat další body. Byly jsme zase skoro měsíc bez utkání a Písek body nerozdává zadarmo, takže je to velice cenné vítězství,“ hodnotila kapitánka hanáckého týmu Klára Sovová.

Aktérky utkání věděly, že hrají na delší dobu poslední zápas, od pondělí totiž začalo platit opatření v boji proti šíření koronaviru, které stoplo sportovní soutěže. Výrazně rovněž ztížilo možnosti přípravy.

Tenhle fakt házenkářky z hlavy nevytěsnily. „Je těžké si nic nepřipouštět. Snažily jsme se řešit jen tento aktuální zápas, ale je to složité, když víte, že od pondělí vás čeká opět omezení, které se ve středu ještě zpřísní,“ líčila Sovová.

Dalším faktorem byly prázdné tribuny. „Bez diváků to není ono, je to velká součást každého sportu. V tomto utkání nám to ale asi nijak neuškodilo, více to asi vnímal domácí tým.“

Jak se daří olomouckému týmu trénovat v těžkých venkovních podmínkách?

„Program máme asi stejný, jako všichni ostatní, a to je trénink venku v menších skupinách, kdy nám aktuálně nepřeje moc počasí, ale bohužel nedá se nic dělat, trénovat musíme. Možnost je také určitou formou trénovat doma, a to už máme všechny vyzkoušené,“ narážela Klára Sovová na situaci z jara, kdy hráčky trénovaly zvlášť. „Snažíme se neztratit nejen kondici, ale i motivaci. Omezení jsou pro všechny stejné, uvidíme, jak se s tím opět vypořádáme.“

DOBRÝ START SEZONY

Olomoucké házenkářky mohou být navzdory komplikacím s úvodem sezony spokojeny. Teď doufají v brzký návrat na palubovky.

„Mrzí nás všechny zápas v Porubě, tam nám to nevyšlo dle představ, ale jinak je určitě spokojenost,“ připomněla Klára Sovová úvodní interligovou prohru. Po ní následovala tři vítězství se Zlínem, Šaľou a právě Pískem.

Jako bonus Hanačky vybojovaly stříbrné medaile ve Final Four Českého poháru. „Po dlouhé pauze jsme se chtěly vrátit tam, kde jsme skončily na jaře, a to se nám troufám si říct, povedlo,“ hlásí spokojeně Klára Sovová.

„Moc bych si přála, aby se letošní sezona dohrála v co nejnormálnějším rytmu, s diváky, normálními gesty hráčů při vyjádření respektu před a po utkání a vším tím, co ke sportu patří. Máme v Olomouci skvělý tým a rádi bychom to dokázali na hřišti,“ dodala kapitánka Zory.