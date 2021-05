Házenkářky Zory sice v posledním zápase padly s lídrem z Mostu 24:33, ale jejich trenér Libor Malínek byl přesto spokojený. „Drželi jsme se silným týmem krok, což je pozitivní do další fáze sezony,“ hodnotil.

Házenkářky Zory Olomouc. Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Mazal

Jeho svěřenkyně ale začaly utkání špatně. Po sérii neproměněných šancí jim soupeř odskočil na rozdíl čtyř branek. „Nedali jsme asi čtyři náskoky a Most to okamžitě trestal. Vytvořený náskok si pohlídal až do poločasu,“ popisoval Malínek.