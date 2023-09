V novém ročníku Kooperativa NBL povede basketbalistky BK Redstone Olomoucko trenér Andy Hipsher, který v minulé sezoně dovedl Naestved do finále dánské ligy. Předtím trénoval ve Finsku a Německu, ještě dříve působil u dvou týmů v zámořské NCAA a doufá, že uspěje také v novém působišti.

Andy Hipsher | Foto: BK Redstone Olomoucko

„Libí se mi potenciál hráčů a celého týmu. Ale je to jen potenciál. Musíme jej dobře využít, aby vedl k dobrým výkonům na hřišti. Myslím, si že v jakékoli lize, týmu a systému se vždy nový hráč učí něco nového. A postupně jde nahoru. Součástí naší práce je trénovat, aby se co nejdříve odlišnému systému hry přizpůsobili," řekl nový kouč Hanáků a připomněl také to, že pro některé nové hráče se bude jednat o jejich vůbec první evropské angažmá.

Jak už bylo řečeno, trénoval již tento americký kouč v Dánsku, Finsku a Německu. S evropským stylem basketbalu už má tedy hodně zkušeností, s tím českým však nikoli. Dle jeho slov se ale ničeho nebojí a na novou štaci se těší. „Hodně věcí jsem si zjišťoval a všechno, co jsem se dozvěděl, mě potěšilo. Jsou zde skvělí trenéři a výborní hráči. Je to opravdu dobrá soutěž,“ říká.

Olomoucký kádr se dával dohromady poměrně dlouho z důvodu složitého jednání s volnými hráči a jejich agenty. To by mohla být na první pohled nevýhoda směrem k nesehranosti. „Teď jde o to, abychom zaměřili naši energii na sehrání týmu. „Budeme pracovat na tom, aby toto období trvalo co nejkratší dobu,“ bere to však Hipsher jako výzvu.

A americký kouč se nebojí ani toho, že klub, do kterého právě teď přichází, má za sebou dvě opravdu nepovedené sezony, ve kterých se zachraňoval až, jak se říká, v hodině dvanácté a v obou případech skončil na předposlední příčce.

„Každý klub a organizace má svůj vývoj. Snažíme se ovlivnit věci, které můžeme mít pod kontrolou a jsme pozitivní. Příliš nepřemýšlíme o tom, co bylo v minulé sezoně ani na to, jak na tom budeme v tabulce v té nové. Soustředíme se na naši práci a na věci, které můžeme ovládat. Tato cesta nás může přivést k výhrám,“ uvedl.

Podruhé v řadě se také hanácký klub zúčastní mezinárodního Alpe-Adria Cupu, v němž v minulé sezoně nakonec tak tak nepostoupil ze základní skupiny, ve které bojoval s Vídní, chorvatským Šibenikem a slovinskou Ilirijí.

Nyní, v již upraveném modelu, se střetne s českými rivaly z Kolína, znovu s Vídní a Ilirijí a dále pak s rumunským Temešvárem a chorvatským Furnirem. „Z naší účasti v mezinárodní soutěži mám velkou radost. Přinese skvělé basketbalové zážitky a budeme hrát s výbornými soupeři. A navíc je to pro všechny možnost poznat nové prostředí, to je také velká zkušenost,“ uzavřel Andy Hipsher.