Sigma Olomouc remizovala s Teplicemi 0:0.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Příznivci hokejové Mory zase během extraligového utkání s Třincem připravili choreo na podporu Ukrajiny. Transparent měl podobu ukrajinské vlajky s anglickým nápisem „No war“ odmítajícím válčení. Symbolickou podporu vyjádřili i hráči HC Olomouc, kteří měli konce hokejek omotané rovněž do ukrajinských barev. „My tady řešíme hokej, body a tabulku. Člověk si ale uvědomí, že jsou důležitější věci než sport,“ konstatoval kapitán Jiří Ondrušek.

V Přerově pouštěli Kryla

Silné chvíle byly k vidění před pondělním duelem hokejové Chance ligy v Přerově. Domácí pořadatelé se rozhodli zahrát ikonickou píseň Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka. Na světelné tabuli svítila ukrajinská vlajka.

Pozadu nezůstaly ani olomoucké extraligové volejbalistky. Ty se na sociální sítě vyfotily s žlutomodrými míči tvořícími symbolické srdce. Nechyběla ani vlajka napadeného státu.

Zdroj: Jan Gebauer

„Společně s naší ukrajinskou blokařkou Viktorií Moscickou myslíme na všechny, kdo v její vlasti prožívají těžké časy. Symbolickým srdcem přeje celý tým VK UP Olomouc sílu v boji o to nejcennější,“ napsal VK UP Olomouc na svém webu.

Protiválečná solidarita se projevuje napříč Olomouckým krajem. Volejbalistky VK UP OlomoucZdroj: VK UP Olomouc

Speciální logo na Facebooku a potřebu vyjádřit se k aktuální situaci mají i američtí fotbalisté Přerova hrající nejvyšší tuzemskou soutěž.

„Nikdy jsme si nemysleli, že se naše generace dožije války v Evropě. Válka je zločin a ten, kdo ji má na svědomí, je prachsprostý zločinec. Modlíme se a přejeme si, aby tento válečný konflikt co nejdříve skončil. Ukrajino, stojíme za vámi a držíme vám palce,“ uvádí příspěvek Přerov Mammoths.

Florbalový klub FBS Olomouc zase pořádá utkání 1. ligy juniorek, během nějž se budou vybírat finanční prostředky nejen na podporu Ukrajiny, ale také pro olomoucký Dětský domov Šance. Akce je na programu tuto sobotu od 14 hodin.

Judisté vyslali dodávku, pak radili

K reálným činům se odhodlali judisté Železa Hranice. Ti nejenže poskytli klubovou dodávku na pomoc občanům Ukrajiny, po náročné cestě na východ pak předali i poznatky a důležité informace pro všechny, které by jejich čin mohl inspirovat.

„Cesty pro občany Ukrajiny na ukrajinsko-polskou hranici jsou aktuálně problematické a ze zkušenosti z víkendu je to chaos. Pokud tam někdo chce vyrazit a pomoci, ať vyráží až po konkrétním požadavku konkrétního člověka, kterému pomůže,“ upozornili Železáři na svém Facebooku. „V místě samotném je nefunkční doprava, nedostatek pohonných hmot, nefunkční GSM síť a internet,“ napsali.

Otevřenou náruč ukázali také divizní fotbalisté SK Hranice. „Víme, že v Hranicích se již objevily první rodiny z postižených oblastí a další budou zcela jistě následovat. Převážně se bude jednat o matky s dětmi a nikdo v tuto chvíli neví, jak dlouho vše bude trvat,“ uvedl předseda klubu Daniel Vitonský a další slova směřoval k široké veřejnosti:

„Pokud budete vědět o nějaké takové rodině, ve které budou děti se zájmem o sport, či by chtěly začít sportovat, tak náš klu je připraven těmto rodinám a dětem pomoci. Velice rádi je přivítáme mezi námi, zajistíme sportovní vybavení, případně dopravu na naše tréninky, a budeme se jim snažit co nejvíce vyplnit jejich čas strávený na našem území a v našem městě,“ dodal Vitonský.

