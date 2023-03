Olomoucké vysokoškolačky mají za sebou předposlední domácí zápas letošní základní části. A nezměřili v něm síly s nikým jiným, než s lídryněmi tabulky z Liberce. I přesto, že v něm dvakrát vedly, málem braly pouhý bod za prohru v tie-breaku. Hrochovy bojovnice se ovšem nevzdaly a takřka ztracený zápas nakonec zvrátily ve svůj prospěch.

Volejbal: Olomouc - Liberec. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Přítomní diváci viděli výborný volejbal a náš zatím nejlepší zápas v sezoně. Holkám moc gratuluji k vítězství, ale rovněž blahopřeji Liberci, který začal v nějaké sestavě, tu pak vlivem vývoje pozměnil a stejně hrál pořád skvěle,“ začal své hodnocení i komplimentem soupeři olomoucký trenér Martin Hroch.

Do prvního setu vstoupili lépe hosté (1:3, 2:5), ale brzy bylo srovnáno (5:5). Pak se k náporu nadechl pro změnu domácí tým (12:12, 15:12). Olomoučanky si udržovaly mírný náskok až do koncovky, před níž jej však dokázaly ještě vyšperkovat (18:16, 20:16, 22:17) a po výhře 25:22 vedly 1:0.

Hanačky výhra povzbudila a na začátku druhého dějství dostaly lídra tabulky pod tlak (3:1, 6:2). Na řadě byl Liberec (10:10) a poté zase Olomouc (15:10). Jenže Dukla nevede ligové pořadí nadarmo. Znovu začala stahovat (15:14) a před koncovkou bylo vyrovnáno (20:18, 20:20). Vysokoškolačky si v bodové přetahované vypracovaly setbol jako první (24:23), neproměnily jej však, zatímco Liberec svůj druhý ano - 25:27 a 1:1.

Vysokoškolačky trochu smolně ztracená koncovka nezlomila a znovu šly hned od počátku třetí části do vedení (4:1, 6:2). Severočešky opět rychle odpověděly (9:9), ale bojovné a odhodlané domácí družstvo nechtělo zůstat pozadu (12:10, 16:13). Dukla ještě jednou předvedla obrat ve skóre při podání Frankevyčové (19:15, 19:20), poslední slovo na servisu však patřilo střídající domácí Šepeľové; z 21:22 to bylo rázem 25:22 a tým VK UP vedl 2:1.

A nápor Olomouce pokračoval i ve čtvrtém setu znovu při podání Šepeľové (4:5, 10:5). Hanačky měly za stavu 13:7 nadějně našlápnuto k tříbodové výhře, to už se však znovu začal probouzet i Liberec; nejprve snížil (13:11), pak vyrovnal (15:15) a následně šel sám do vedení (16:18, 17:20). Definitivní konec domácích nadějí na tři body znamenala série servisů Deislové (18:20, 18:24) a Dukla po výsledku 19:25 vyrovnala a vynutila si tiebreak.

V něm byli hosté dlouho jednoznačně lepší a mašírovali za obratem v utkání a vítězstvím (0:3, 1:6, 2:9). Teprve potom se do hry zapojily i vysokoškolačky, nejprve při podání Borovcové (5:9) a poté kapitánky Tinklové (6:11, 9:11). Za stavu 11:12 byla univerzita bod od vyrovnání, ale vzápětí ztratila dvě výměny (11:14) a zdálo se být znovu rozhodnuto. Jenže nejprve střídající Weidenthalerová na servisu převrátila mečbol na stranu Olomouce (15:14) a na druhý pokus už se volejbalistky VK UP radovaly z vydřeného, ale o to sladšího triumfu - 17:15 a 3:2.

„My jsme dnes byli režiséry utkání, sami jsme si sety vyhrávali a prohrávali. A to včetně tiebreaku, v němž jsme už ztráceli 2:9, vzali si oddechový čas, po něm jsme do toho šli po hlavě a vyplatilo se,“ neskrýval Martin Hroch na závěr radost z malého zázraku.

Předposlední ligový duel před zahájením vyřazovacích bojů čeká univerzitu v sobotu 11. března, kdy se od 17 hodin představí na palubovce Olympu Praha.

VK UP Olomouc - VK Dukla Liberec 3:2 (22, -25, 22, -19, 15)

Rozhodčí: Koutník, Novák

Čas: 133 minut

Diváků: 250

Olomouc: Herdová, Moscická, Rajlićová, Borovcová, Kneiflová, Galvãová. Libero: Slavíková. Střídaly: Weidenthalerová, Šepeĺová, Tinklová, Đapićová. Trenér: Martin Hroch.

Liberec: Frankevyčová, Blažková, Kvapilová, Kojdová, Kohoutová, Deislová. Libero: Kolářová. Střídaly: Lyklemaová, Dvořáková, Šulcová, Bartošová. Trenér: Libor Gálik.