V hale Ecce Homo ve Šternberku se hrálo bojovné, pohledné utkání s krásnými výměnami a ve skvělé atmosféře. V domácím týmu se dařilo především Deptuchové a Weidenthalerové, ale i ostatní hráčky předvedly bojovný výkon a díky tomu získal Sokol cenné dva body proti úřadujícímu mistrovi z brněnského Králova Pole.

Hráčky týmu TJ Sokol Šternberk | Foto: FB účet Volejbalový klub - TJ Sokol Šternberk

„Zase to byl zápas jako na houpačce. Došly jsme do tiebreaku, kde jsme nikdy neměly štěstí. Ale dnes se to konečně otočilo a dokázaly jsme svojí bojovností vyhrát za dva body,“ komentovala dramatický duel se šťastným koncem pro Šternberk kapitánka Sokola Aneta Weidenthalerová.

V prvním setu byl duel velmi vyrovnaný. Od stavu 14:14 se začalo více dařit domácím hráčkám, hostům nepomohly ani timeouty za stavu 22:16 a 24:20. Set získaly Sokolky s přehledem 25:19.

Ve druhém dějství se dařilo Královu Poli především útočnými podáními Jelínkové zatlačit domácí a hosté vedli 12:8. Šternberanky při podání Weidenthalerové dotahovaly (16:17), držely se až do koncovky (18:19, 22:23), ale set nakonec získaly Brňanky - 22:25 a 1:1.

Ve třetí sadě se více dařilo domácím, v útoku zejména Polce Deptuchové, na příjmu působila jistě Vyjídáková, tradičně výborná kapitánka Weidenthalerová. Zejména díky nim získaly tuto část hry domácí Sokolky poměrem 25:20.

Čtvrté pokračování se až do stavu 12:12 lépe vyvíjelo pro domácí. Pak bylo chvíli vedení na straně Brna, ale Sokolu se podařilo získat těsný náskok zpět (21:19). Závěr setu ale patřil jednoznačně poměrem 6:1 hostujícím hráčkám, které díky výhře 25:22 vyrovnaly.

Rozhodovalo se ve zkrácené hře. První půle patřila Brnu, jež vedlo 8:4, Pak se rozehrály šternberské volejbalistky, tiebreak ovládly 15:11 a tím braly také vytoužený druhý bod a důležité vítězství.

„Chtěl bych pochválit družstvo za to, že jsme prolomili naše prokletí čtyř tiebreaků a dokázali jsme zvítězit s pro nás silným soupeřem. Z našich hráček bych pochválil Olu Deptuchovou za výborný výkon. A děkujeme všem divákům, kteří nám přišli fandit a byli úžasní,“ hodnotil vítězství nadšený kouč Šternberka.

V sobotu 25. listopadu se Šternberanky představí od 17 hodin na palubovce ambiciózní Ostravy.

TJ Sokol Šternberk – VK Královo Pole Brno 3:2 (19, -22, 20, -22, 11)

Rozhodčí: Ištvanech, Olt.

Čas: 123 minut.

Diváci: 135.

Šternberk: Kurerová, Deptuchová, Laskowská, Kłodová, Weidenthalerová, Cohenová. Libero: Vyjídáková. Trenér: Miroslav Jehlář.

KP Brno: Pelikánová, Jelínková, Körmendyová, Kuníková, Pavlíková, Hrušecká. Libero: Šmardová. Střídaly: Matějková, Křižanovská, Prchalová, Chlupová. Trenér: Erik Nezhoda.