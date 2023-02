Skvělá vizitka olomouckého Muay Thai. Hlaváčiková i Naswetter uspěli v Thajsku

V klubu Muay Thai Olomouc stále vrcholí přípravy na MTO FIGHT NIGHT a jak je vidět, jejich bojovníci nenechávají nic náhodě. Dva z nich se dokonce vydali do země tomuto sportu zaslíbené, tedy do Thajska. A nutno dodat, že tam rozhodně nebyli jenom do počtu.

Olomoucká výprava v Thajsku | Foto: Muay Thai Olomouc