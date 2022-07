„Do budoucna postupové ambice samozřejmě máme. Nyní na to náš tým ale ještě nedozrál. Dobrá polovina má okolo sedmnácti, osmnácti let," říkal hrající trenér Skokanů Jakub Voják.

Baráž o baseballovou extraligu je dlouhodobou soutěží, ve které nastupuje šest týmů, které spolu hrají několik zápasů. S olomouckými Skokany a blanenskou Olympií v ní soupeří ještě Blesk Jablonec, Technika Brno, pražská Kotlářka a Sokol Hluboká.

„V nástavbě o extraligu hrajeme s extraligovými týmy a pak těmi, které ji ještě nedávno hrály, což je třeba příklad Blanska. Je to tedy pro naše hráče taková průprava k tomu, abychom v budoucnu i my o nejvyšší soutěž zabojovali," popisuje Voják.

Bohužel i v baseballu, jakožto amatérském sportu, jsou mezi týmy obrovské rozdíly. A tak ani baráž o extraligu není zrovna nejvyrovnanější soutěží. „Myslím si, že ty extraligové týmy jsou nám svou úrovní lehce vzdálené. Nastupují za ně i zahraniční hráči, čímž je tam jednoduše znát vyšší kvalita. Jedná se třeba o Hlubokou a Techniku Brno," přiznává olomoucký hrající kouč.

„My žádné zahraniční posily nemáme, ale zase dáváme šanci mladým hráčům, aby nasbírali zkušenosti a uměli hrát proti hodně dobrým nadhazovačům," dodává.

A tak musí olomoučtí Skokani spoléhat hlavně na své vlastní zdroje, což se však směrem do budoucna může jevit jako jedna z nejrozumnějších variant.

„Kdybych měl někoho jmenovat, tak v dnešním prvním zápase předvedl excelentní výkon náš nadhazovač Jakub Charvát. Je to devatenáctiletý kluk a odházel celý zápas, čemuž se říká complete game. To se vidí málokdy. Další naši výrazní talenti, se kterými počítáme do budoucna, jsou třeba Filip Nevrla nebo Pepa Saad," uzavřel Jakub Voják.