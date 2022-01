Olomoucko do duelu na palubovce Brna dobře vstoupilo. Zásluhou Halady proměnilo první střelu zápasu a drželo se soupeřem krok i v dalším průběhu čtvrtiny. Na začátku 5. minuty využil přihrávku Feštra Vučkovič a po jeho koši Olomoucko vedlo 10:9. Brnu se sice více dařilo při střelbě z dálky, nedokázalo si ale poradit s aktivní hrou hráčů BK REDSTONE, kteří s favoritem drželi vyrovnanou partii a po deseti minutách vedli 20:17.

Na začátku druhé čtvrtiny dokonce hosté odskočili na 25:19, rychle ale o náskok přišli, když neubránili především Mickelsona a inkasovali deset bodů v řadě. O chvíli později mohl přesto Nikolič otočit skóre, neproměnil ale ani jeden ze tří trestných hodů, což odstartovalo domácí nápor. Brno rychle vedlo o osm bodů, závěr poločasu přesto patřil hostům, kteří proměnili i těžké trojky, což jim pomohlo k vedení 43:40 v půli. „První půli jsme prohrávali na doskoku,“ viděl problém domácí hráč Matěj Dáňa.

Tři minuty po návratu na palubovku už hráči Olomoucka vedli 47:40. Díky důrazné defenzivě Brna však o náskok téměř přišli, pak ale opět zabrali a ve 26. minutě po koši Feštra, jenž byl nejproduktivnějším hráčem Hanáků, odskočili na rozdíl osmi bodů. V nesmlouvané bitvě během třetí čtvrtiny svého soupeře k obratu nepustili a do poslední desetiminutovky vstupovali za příznivého stavu 65:59.

„Podali jsme dobrý výkon a po většinu času jsme byli dobrým soupeřem, ne-li lepším,“ řekl hostující rozehrávač Lukáš Feštr.

Nadějný náskok, špatný závěr

A v úvodu posledního dějství to vypadalo ještě lépe! Vučkovič vstřelil první koš čtvrté čtvrtiny a bylo to už o osm bodů. Jenže Brno svoji ztrátu rychle smazalo na pouhé dva body a ve 33. minutě Mickelson vyrovnal (70:70). Čtyři minuty před koncem Madden už poslal domácí do vedení 75:74 a jelikož Olomoucku v závěru odešla střelba, slavilo Brno vydřené vítězství o devět bodů.

„V koncovce se nám to nepodařilo dotáhnout, když Brno přitlačilo v obraně. My jsme párkrát ztratili míč, dostali jsme několik lehkých košů a tam se to zlomilo,“ litoval Feštr.

„Jsem pořád plný emocí. Chtěl bych hráčům pogratulovat, i když jsme prohráli. Kontrolovali jsme zápas, hráli jsme dobře, ale v posledních třech minutách jsme jej ztratili. Věřím, že nám to dodá sebevědomí a porosteme,“ hodnotil utkání kouč hostů Miljan Čurovič.

Kvůli prohře tak Olomoucko spadlo na průběžné poslední místo, kam se může vrátit Jindřichův Hradec, pokud nezvládne duel k dobru s Ostravou. Další duel má celek z Olomouce na programu v sobotu. Ve 20 hodin v Čajkaréně přivítá Hradec Králové a bude jej vysílat ČT Sport.