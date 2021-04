„Museli jsme pustit sportovně nepostradatelné hráče, abychom sezonu zvládli dohrát,“ přiznal v rozhovoru pro Deník sportovní manažer klubu Michal Pekárek.

Nyní vyvstává otázka, zda se jednalo o poslední sezonu Olomoucka v Prostějově a zda klub zůstane v nejvyšší basketbalové soutěži NBL.

Jak uplynulou sezonu hodnotíte?

Nebyla lehká a důvodů je víc. Klub a lidé, kteří basketbal financují, byli hodně poznamenáni covidem. Tím pádem jsme se dostali do finančních problémů a museli jsme se rozloučit s dvěma nejdražšími hráči, kteří pro nás byli sportovně nepostradatelní. Abychom soutěž zvládli dohrát a neměli vůči hráčům ani nikomu žádné dluhy, tak nás opustili Slovinec Leon Santelj a český reprezentant Lukáš Palyza.

To mohlo být na druhou stranu pozitivem pro mladé hráče.

Určitě. Začali dostávat příležitosti ti, kteří jich do té doby tolik neměli . To je dobré pro další sezonu, protože ukázali, že můžou být pro klub perspektivní. Zároveň to ale ovlivnilo chod celého týmu, protože trvalo, než si méně zkušený kádr sedl.

V úvodu jste měli sérii třinácti porážek v řadě. Čím to bylo?

Prohráli jsme tři nebo čtyři zápasy o koš a vždy až v koncovce. Bylo to proti klubům jako Nymburk nebo USK. To poznamenalo celé družstvo, které nebylo úplně zkušené a projevilo se to v hlavách hráčů. Tahle série ovlivnila celou sezonu a byl to jeden z důvodů, proč se nám nepovedlo postoupit do play-off.

Po základní části vás opustil i trenér Predrag Benáček. Jak jeho práci hodnotíte?

Trenéra nemůžu hodnotit jen za poslední rok. Byl tady delší dobu a my i on jsme dokázali udělat hodně. První sezona byla strašně těžká a skončili jsme šestí. Druhý rok jsme byli už třetí. Další rok, kdyby se soutěž nepřerušila, tak jsme také hráli o medaile. Poslední rok pro něj byl těžký a vyčerpávající. Byl zvyklý na nějaký standard, ale podmínky se měnily za pochodu a on nemohl mít hráče, které chtěl. Samozřejmě se to projevilo na jeho psychice a sám požádal o ukončení spolupráce. Odvedl dobrou práci a nemůžu říct nic špatného.

Následně jste v nadstavbě předváděli lepší výkony i výsledky. Čím to bylo?

Je pravda, že jsme začali hrát slušně. I bez hvězd, které musely odejít, jsme nehráli špatný basketbal. Těžko říct, čím přesně to bylo. Musíme brát, že jsme hráli nadstavbovou část A2, což je důležitý aspekt, protože jsme se nepotkávali s šesti nejlepšími kluby. I tak si myslím, že tam byly kvalitní týmy s vyšším rozpočtem, než jsme měli my. Výsledkově i herně jsme šli nahoru. V základní části jsme vyhráli jen čtyři zápasy, v nadstavbě pět z pouhých deseti. Aspektů může být hodně. Mohla to být práce trenéra nebo že hráči byli déle pospolu, všechno si sedlo a podobně. Přesto se nám i v nadstavbě stalo, že jsme s Ústím vedli asi pět minut před koncem o devět bodů, a nakonec jsme prohráli o koš.

Jak hodnotíte práci kouče Michala Pešty, který Benáčka nahradil?

Pracoval velice dobře. Byl jsem spokojený, jak k tomu přistoupil. Byl to jeho první trenérský kontakt s nejvyšší soutěží. Myslím si, že má přehled a je to moderní trenér, který získával zkušenosti. Každým zápasem šel nahoru. Měl kvalitní tréninky a má budoucnost před sebou. Jeho vstup po odchodu Predaga Benáčka hodnotím velice kladně i výsledkově. Dali jsme mu za cíl, aby mladí hráči hodně hráli. Samozřejmě ne za každou cenu, museli si to zasloužit, ale on s nimi pracoval, zapojili se do tréninkového procesu a nabírali zkušenosti, které můžou zúročit další rok. Odvedl dobrou práci.

Zůstane ve funkci, nebo hledáte někoho jiného?

Na otázku ohledně trenérského postu na příští sezonu je ještě brzy.

V klubu ještě před koncem sezony skončil pivot Nemanja Bezbradica. Proč?

Bylo to po vzájemné dohodě. My jsme chtěli dát ještě větší prostor našim mladým hráčům. Když jsme postoupili do nadstavby A2, dali jsme si za cíl hrát předkolo play-off. Ve fázi, kdy jsme Bezbradicu pustili, jsme už dospěli k názoru, že uhrát dvě, tři vítězství, která jsme ztráceli, bylo nereálné.

Takže to byla iniciativa spíše z vaší strany?

Na Bezbradicovi už bylo vidět, že tomu nedává sto procent. Nechtěli jsme mít hráče jen proto, aby hrál. Neukazoval mladým, jak by to mělo vypadat, nebyl pro ně vzorem. Takže jsme si promluvili a pustili jej. I on byl rád, že může odcestovat a skončit.

Naopak jste v průběhu ročníku přivedli Američana Henryho. Jak jste s ním byli spokojeni?

Když budu upřímný, tak nebyl špatný, ale čekali jsme od něj víc. Také jeho výkonnost šla postupně nahoru. Do družstva zapadl a na skupinu A2 byl ideální. Poslední zápasy odehrál podle našich představ, ale v jiných nás nepřesvědčil, abychom o něm přemýšleli na další sezonu. V týmu končí a už odletěl domů.

Víte i o dalších změnách?

Zatím je na tohle téma brzo. Vím, že jeden hráč určitě odejde. S ostatními budeme jednat o prodloužení smlouvy a uplatnění obce. Všechno je o tom, jak dopadnou jednání se sponzory.

Jaké složení týmu můžeme očekávat v příští sezoně?

Nyní probíhají jednání, abychom v příštím roce vůbec nejvyšší soutěž zase hráli. Kádr nebude jenom o cizincích, ale o tom, které české hráče přivedeme, a jaké budou finanční možnosti, podle kterých je budeme vybírat. To je zatím neznámá.

Je tedy možné, že Olomoucko v nejvyšší soutěži v příštím ročníku neuvidíme?

Můžeme říct, že není jisté, jestli ji budeme hrát. Nyní probíhají jednání s Olomouckým krajem a městem Olomouc. Chceme převést družstvo do Olomouce. To je čerstvá věc, která je v jednání. Děláme všechno, abychom basketbal v kraji zachovali i vůči mládeži. Nadále chceme spolupracovat s Prostějovem i s mládeži Univerzity Palackého, s nimiž jsme už měli jednání. Snažíme se klub zajistit po finanční stránce a jednáme i s dalšími partnery, kteří by chtěli basketbal sponzorovat.