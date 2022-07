„Mé hostování v liberecké Dukle se zrodilo, když jsem byla v deváté třídě. Protože jsem ale chodila na základní školu v Kolíně, bylo pro mě dojíždění dost komplikované. Takže když jsem pak přešla na střední školu, rozhodla jsem se do Dukly přestoupit a působila jsem tam až doteď,“ popisuje nová šternberská hráčka svou dosavadní dráhu.

„Pro změnu jsem se rozhodla, protože jsem dostala přímo od trenéra nabídku už v závěru minulého ročníku juniorské soutěže. Tato nabídka se mi velmi líbila také proto, že je tu možnost zahrát si extraligu žen, a tak jsem se rozhodla ji přijmout,“ dodává.

I přes přesun ze severu Čech na střední Moravu nejde Truksová úplně do neznámého. Mnohé své budoucí spoluhráčky už totiž poznala na letním antukovém turnaji v Raškovicích, na kterém spolu obsadily první místo.

Kouč Derco o Kuvajtu: Chci cup. Ramadán omezoval, ale musíte se přizpůsobit

„To bylo fajn. Jsem moc ráda že jsme vyhrály. Jen to ranní vstávání se mi moc nelíbilo,“ směje se. „Z mého pohledu myslím, že jsem mezi holky zapadla dobře. Určitě tomu pomohlo i to, že se s některými hráčkami znám už z dřívějška, takže pro mě bylo jednodušší se zapojit do týmu,“ doplňuje.

Posun to však pro Truksovou nebude pouze geografický, ale hlavně co se týče úrovně hry. Poprvé totiž odehraje celou sezonu v ženské nejvyšší soutěži.

„Moc se na to těším, i když z toho mám zároveň i velký respekt. Je to velká příležitost, za kterou jsem ráda a velmi si jí vážím. Jsem zvědavá, co nám soutěž přinese a doufám, že se ve volejbalu posunu zase o kus dál,“ uzavírá s nadějí v hlase.