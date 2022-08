„Celá příprava je doprovázená léčbou kolen. Jsem pod dohledem dvou lékařských kapacit Petra Neorala a Jiřího Lošťáka. Oba zmínění doktoři se mě snaží dát do formy, abych mohl přípravě podávat stoprocentní výkony Shodují se v jednom, že tělo je abnormálně dlouhodobě přetěžováno fyzickými výkony a ty nesou bohužel vedlejší projevy v rámci šlach a vazových úponů,“ přiblížil reprezentant.

FOTO: Kulturista Šerý předcvičoval na dětském dni. Děti nešlo unavit, smál se

Nyní je váha Šerého 95 kilogramů a má pouze 1,9 procenta tuku v těle. „Tohle jsou míry, které se vymykají jakémukoli sportu. Doslova je to hazard se zdravím. Bohužel tenhle sport obnáší takové zákoutí. Pokud chcete být jedničkou je potřeba jít za hranice možností,“ říká Šerý.

„Jsem odhodlaný, ať to bolí sebevíc, dát do přípravy maximum. Vůle je neskutečně silná a věřím, že pokud tělo vydrží tak se dostanu do finále,“ doufá Šerý.

A jestli se vrátí s úspěchem, bude mít před sebou další velkou světovou výzvu. Českou republiku bude reprezentovat v Jižní Koreji.