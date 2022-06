V osmifinále však Olomouckému kraji los vůbec nepřál. Bylo jasné, že o jednu svou závodnici přijde. Jurková totiž narazila na svou kamarádku Valérii Miklendovou, kterou po velkém boji porazila 15:11. „My jsme si říkaly, že bychom chtěly být na prvním, druhém a třetím místě, bohužel jsem potom šla s Valčou Miklendovou o osmičku, takže se to nepovedlo,“ smutnila.

Ve čtvrtfinále nakonec vystavila Jurkové stopku Zuzana Závitkovská. Padla po statečném boji 12:15, avšak svůj cíl splnila a ve velkém vedru mohla být se svým výsledkem spokojená: „Mým cílem bylo dostat se do osmičky, takže jsem moc ráda, že jsem to zvládla. Bylo to dost náročné.“

Jurkovi to rozhodně neměli na olympiádu daleko. Vždyť historicky první soutěž šermu na ODM se konala v jejich domovské hale TJ Dukla Olomouc, kam zavítali skoro všichni členové rodiny. Nejvíc podporoval Jurkovou dědeček, který je zároveň trenérem všech Jurků.

Jde i o psychiku

„Je to velký zážitek, ale Hanka je ještě nevyzrálá, protože je mladá. Čtrnáct let je pro šerm teprve začátek. Je potřeba, aby si uvědomila, že to nejde za den, za rok, za dva. Tam musí být léta praxe, Kuba už šermuje devět let. Je to mnoho hodin tréninku,“ líčil Jaroslav Jurka. „Vychoval jsem všechny šermíře v rodině, kteří šerm technicky zvládají, ale je nutné, aby dokázali ovládnout i svou psychiku při závodech.“

Jakub Jurka stihl dopoledne ještě autogramiádu v Olympijském domě, odpoledne pro změnu komentoval nejdůležitější zápasy šermířského turnaje pro ČT Sport. Čas si našel alespoň na osmifinále, při kterém Hanku velmi hlasitě podporoval a několikrát ji poplácal po zádech: „Neměl jsem bohužel možnost ji vidět při všech zápasech, ale stejně bych ji rád pochválil, protože se nenechala rozhodit tlakem, byla jednou z favoritek. Na medaili určitě měla, ale i tak je její umístění pěkné,“ chválil Jakub.

„Před olympiádou mi říkala, že je strašně nervózní. Cítila zbytečnou zodpovědnost, ale já to beru pozitivně, protože to jsou zkušenosti, které pak pomůžou na nějakém větším turnaji, kde třeba zase budou kamery. Už to nebude poprvé, už bude vědět, jak se chovat, jak dát rozhovor,“ uzavřel Jakub Jurka.

