Olomoucký kulturista Patrik Šerý finišuje přípravu na novou sezonu. Po zimním oddechu od závodů a vyléčení nepříjemného zranění bude chtít navázat na loňských osmnáct medailí. Jsou před ním necelé tři týdny, než se opět vstoupí na závodní molo.

Patrik Šerý jarní příprava | Foto: Archiv sportovce

Jak hodnotíte zimní přípravu?

Po poslední kontrole u lékaře Jiřího Lošťáka, který mě permanentně hlídá, došlo za poslední dva měsíce ke zlepšení šlach a úponů o sedmdesát procent. Tréninky probíhají s trenérem Bruno Walterem a k dnešnímu dni cvičíme nohy s váhou kolem sto padesáti kilogramů. Samozřejmě nejsme na váze jako před zraněním, ale i přesto jsem rád, že zdraví zatím pod dohledem odborníků a specialistů je k mému pocitu více jak dobré. Vždyť to je pouhé tři měsíce od momentu, kdy jsem přestal úplně chodit a o cvičení nohou nebyla možná ani řeč. Takže na otázku, jak vidím přípravu, mohu říci, že pokud bude zdraví a silná vůle, tak věřím, že se bude dařit. Má aktuální váha v přípravě je 98 kilogramů.

Jaké závody vás letos čekají?

Je jich spousta, ale nechci o všech mluvit s předstihem, abych něco nezakřikl. První start máme asi za tři týdny v České republice a pak přijdou na řadu i mezinárodní starty. Samozřejmě o každém závodě vás budu včas informovat, hlavně co se kde chystá a jak se kde dařilo. Snad k námbude osud nakloněný a dřina, kterou vynakládám do tréninků, bude pozitivně odměněna.

Je možné, aby vás lidé viděli i mimo závodní starty?

Ano, mám různá vystoupení na společenských a sportovních akcích. Dokonce se snažím zapůsobit i na ty nejmenší, aby rádi cvičili a našli cestu k jakémukoli sportu. Jde mi o to motivovat děti a mladé lidi, aby si pohybem udrželi co nejdéle vitalitu a sportem posílili svoji imunitu. Není třeba dělat vše vrcholově, stačí pro svůj pocit, aby se cítili dobře. Každopádně, možnost se se mnou setkat na takových akcích určitě je.

Chcete něco vzkázat čtenářům?

Přeji všem pevné zdraví a co nejméně stresu v dnešním životě. Taky děkuji těm, co mě podporují. Vy všichni, co mi fandíte, jste pohon, co mě žene dál a bez vás by to nešlo. Moc zdravím a přeji si, abych nikoho letos nezklamal. Věřím, že mě budete opět doprovázet cestou závodů v roce 2023 až do samotného konce.