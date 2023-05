Český reprezentant v kulturistice Patrik Šerý musí opět řešit nepříjemností se zdravím. Přitom už o víkendu startuje na Maltě světová soutěž IFBB Diamond 2023.

Patrik Šerý | Foto: Archiv sportovce

„Trápí mě příznaky angíny, a měl jsem tělesnou teplotu 39. Lékaři mi stanovili diagnózu a předepsali takovou léčbu, aby mě co nejméně zatížila, ale zároveň byla dostatečně silná, abych se uzdravil,“ prozradil kulturista.

Nyní tak jeho příprava před závodem stagnuje. „Je to nepříjemné, příprava před takovou soutěží je stěžejní. Ale musím se přes to přenést a pokračovat dál. Beru antibiotika, které jsem neměl řadu let. Věřím, že léčba nabere na vysokých obrátkách, abych mohl reprezentovat v plné síle a dosáhnout na co nejlepší umístění,“ doufá Šerý.

Reprezentant Šerý veze po zranění z Rakouska medaili