„Myslím si, že Prostějov dnes neměl svůj úplně nejlepší den. My jsme do zápasu vstoupily s tím, že chceme jednoznačně vyhrát, ukázat, že ten volejbal stále hrát umíme a nalákat fanoušky zpátky do haly. Po těch posledních prohrách nám určitě velká spousta z nich už přestala věřit," říkala po skončení zápasu slovenská lvice.