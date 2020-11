Dvaadvacetiletá juniorská mistryně světa i Evropy ve stejné disciplíně přidává do sbírky první velkou dospělou medaili. Ve finále nestačila pouze na Olenu Starikovovou z Ukrajiny.

„Pro mě je to neskutečné, pořád tomu nemůžu uvěřit. Upřímně jsem to nečekala. Samozřejmě jsem jela pro co nejlepší výsledek, což se mi vyplnilo,“ radovala se dráhařka původem z Hané.

„Co jsem dokázala v juniorech, už je pro mě minulost. Chtěla jsem dosáhnout dalšího výsledku v elitní kategorii. Na mistrovství Evropy do třiadvaceti let se mi to úplně nepovedlo, teď jsem si trochu spravila chuť na elitní Evropě,“ usmála se Kaňkovská.

Před měsícem skončila pátá v keirinu na evropském šampionátu do 23 let v italském Fiorenzuola d'Arda. „Motivovalo mě to hodně. Věděla jsem, že na sobě musím víc makat, víc dřít ve švech ohledech, jak v tréninku, tak ve zlepšení mé hlavy, která u mě taky hraje velkou roli,“ doplnila.

S TÁTOU NA VELODROMU

Radost si přímo na velodromu užila s otcem Martinem, mechanikem české reprezentace. „Je neskutečné prožívat s tátou moje velké výsledky. Taky to zažil v roli profesionálního sportovce, takže byl naměkko. Doma to oslavíme s celou rodinou, ségra s mamkou se dívaly aspoň v televizi,“ řekla Kaňkovská, členka slavného cyklistického rodu.

Klan Kaňkovkých. KDO JE KDO ?

Táta Martin Kaňkovský je několikanásobný mistr Československé republiky v cyklistice, vítěz Českého poháru, účastník Světového poháru, účastník olympijských her v roce 1988.

Strýc Alois Kaňkovský v roce 2007 vyhrál mistrovství světa v omniu.

Strýc Jiří vlastní cyklistickou stáj Mapei Merida Kaňkovský Olomouc.

Strýc Josef Kaňkovský je několikanásobným mistrem České republiky v cyklistice, držitel několika medailí z mistrovství Evropy a z mistrovství světa, držitel několika českých rekordů.