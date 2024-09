Text: Radek Heloňa

Vstupujete do druhé sezony ve funkci šéftrenéra mládeže. Jak hodnotíte tu svou první?

Funkci šéftrenéra mládeže jsem převzal po svém předchůdci těsně před zahájením letní přípravy, proto byl začátek ve funkci hektický. Potřeboval jsem si věci uspořádat podle svých představ. Z hlediska organizačního všechno klapalo. Co se tréninkové činnosti týká, dal jsem si za cíl metodicky sjednotit všechny naše kategorie, abychom děti učili volejbal od přípravky až po juniorky stejně. Poděkování patří všem trenérům, kteří moji vizi pochopili, a dnes mohu říct, že pracujeme na stejné vlně. Podařilo se nám také zvýšit počet členů, a to zejména v přípravce.

Jak se mládeži dařilo po sportovní stránce?

Skutečně výborně. V hlavních věkových kategoriích, tedy U14 a U16, jsme získali titul přeborníka Olomouckého kraje. To se povedlo po několika letech. Družstvo U14 navíc vybojovalo šesté místo na Mistrovství ČR své kategorie. V kategoriích U18 a U20 nás stále dobíhá epidemie covidu, kvůli které značně prořídly stavy hráček. I přesto děvčata uhrála klidný střed v druholigových soutěžích.

Máte již za sebou letní přípravu a zejména soustředění, jak je hodnotíte?

Do letní přípravy vstoupily všechny hráčky z kategorií U14 až U20, za což jsem strašně rád. Nebývá zvykem, že by pokračovala všechna děvčata. Soustředění proběhlo po roční pauze opět ve Výcvikovém středisku FTK UP Olomouc ve východočeských Pastvinách. Zúčastnilo se jej osmdesát dětí. Všechny skupiny poctivě odpracovaly stanovené tréninkové jednotky a myslím, že do sezony půjdou připraveny.

Jak se změnil trenérský tým pro nadcházející sezónu?

Na konci minulé sezóny se naše trenérské řady rozhodli opustit kvůli pracovním povinnostem trenéři Michal Cepr a Lenka Poštolková. Oba u nás odvedli obrovský kus práce a zejména Lenka byla po dlouhé roky takřka trenérským symbolem klubu, vždyť začínala v klubu působit již v dobách legendárního šéfa mládeže Miloše Papcuna. Oběma patří velký dík. Pro letošní sezonu jsme potřebovali tyto trenéry nahradit a trenérský tým ještě rozšířit, protože se nám rozšířil i počet jednotlivých družstev. Nebyl to lehký úkol, protože v současné době je trénování, a to v jakémkoliv sportu, časově náročnou disciplínou. Mohu ale klidně říct, že trenérský tým se doplnit podařilo. Řekl bych navíc ještě, že se jej podařilo doplnit i kvalitně.

Jaké máte jako šéftrenér mládeže plány pro nadcházející sezonu?

Prvním a zásadním úkolem je stabilizace trenérského týmu. Není mým zájmem, abychom každý rok měnili trenéry. Byl bych rád, kdyby u nás trenéři vydrželi v řádu let a byli u nás spokojení. Mým úkolem jako šéfa mládeže je trenérům pro to vytvořit podmínky. Druhým a neméně zásadním úkolem je získávání nových dětí, zejména do naší volejbalové přípravky. Kdyby nebyly děti, tak nemáme koho trénovat. Dalším úkolem je komunikovat s rodiči, i o věcech, které nejsou třeba příjemné. Trpělivě jim vše vysvětlovat tak, abychom vytvářeli jednu velkou volejbalovou rodinu pod hlavičkou VK Šantovka Olomouc UP.

A co sportovní cíle?

Po velice úspěšné loňské sezoně bych si přál, abychom dokázali, že výsledky, kterých jsme dosáhli, nebyly náhodné. Abychom prokázali, že se jedná o dlouhodobý trend a že se VK Šantovka Olomouc UP vrací na místa, kam vždycky patřil.