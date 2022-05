„Určitě nelze mluvit o propadáku. Na druhou stranu ale nemůžeme ani nijak přehnaně chválit a podléhat sebeuspokojení. Z pohledu sportovních výsledků jsme odvedli zhruba to, na co jsme měli. Osobně mi tam chyběl nějaký vrchol. Výsledek, díky němuž bychom zazářili a odměnili naše fanoušky, partnery a podporovatele," říká olomoucký předseda.

K tomu ale opravdu nechybělo příliš. Ve čtvrtém semifinále dělil Vysokoškolačky od finále jeden jediný bod. „Měli jsme na ruce útok, který nás mohl posunout do finále, což by byl vzhledem k předchozímu průběhu sezony velký úspěch. A hráli bychom s Prostějovem, který jsme dokázali porazit v lize i poháru, navíc s výhodou jednoho domácího utkání navíc. Na „kdyby“ se nehraje," povzdechl si.

Mnohem více než těsné vypadnutí v semifinále ale mrzelo Jiřího Zemánka ještě něco jiného. „Štvaly mě naše nevyrovnané výkony a obrovské rozdíly v projevu družstva v některých zápasech," říká.

„Dokázali jsme smést ve třech setech Liberec i Královo Pole, a to dokonce v klíčové vyřazovací části sezony. V poklidu jsme zvládli i čtvrtfinálovou sérii se Šelmami Brno a po odvážném pohárovém výkonu v domácím duelu s francouzským megaklubem Volero Le Cannet nám aplaudovala celá hala. A pak se trápíme s Frýdkem-Místkem, ostudně doma prohrajeme s Prostějovem či Olympem a doslova odevzdáme druhý zápas o bronz s Libercem. To jsou věci, které odmítám přijmout a tolerovat," vyjmenovává Jiří Zemánek.

Na druhou stranu se ale následně vymezil proti kritice fanoušků na trenéra Martina Hrocha. „Martin přišel do klubu v situaci, kdy jsme vzhledem k různým vlivům přišli o prakticky celý předchozí úspěšný kádr. Musel poskládat nový tým a měl na to hodně málo času," přibližuje předseda předseda olomouckého klubu.

„Využil také svých mezinárodních kontaktů a přivedl hráčky, které by jinak do nijak bohatého provinčního klubu někde ve střední Evropě asi hned tak nepřišly. Určitě by nikoho ještě před rokem nenapadlo, že bude do Olomouce na volejbal chodit na kapitánku venezuelské reprezentace," zdůraznil.

„Nyní máme s trenérem nastavený dlouhodobý plán, který by měl nyní dostávat konkrétní podobu. Je to nesmírně pracovitý, charakterní člověk, s velkým volejbalovým přehledem a kontakty," dodal ještě na adresu současného olomouckého kormidelníka.

Je to o penězích

I tak ale je a bude Hrochova pozice v klubu v mnoha ohledech odlišná oproti jeho předchůdcům. „Bavili jsme se o výsledcích z minulých let, vedle nichž naše poslední sezona opravdu nebyla zářivá. Jenže i rozpočet na hráčky byl maximálně zhruba dvoutřetinový, což je prostě obrovský propad," vypočítává dlouholetý olomoucký činovník.

„Naši příznivci si velmi rychle zvykli na silný klub, špičkové hráčky a nejlepší výsledky se zlatým medailovým leskem. Profesionální sport je ale nekompromisně svázán s ekonomickými možnostmi a covidová éra výrazně naše možnosti snížila," nehledá výmluvy.

„Podpora municipalit, města a kraje, pro nás tolik zásadní, se po epidemii a s ukrajinskou krizí snížila o desítky procent. Musíme to respektovat, našim partnerům i tak děkujeme, nemají to jednoduché. A sehnat soukromé sponzorské peníze v olomouckých podmínkách bylo vždy mimořádně těžké. Možná i tady je prostor a šance pro všechny kritizující fanoušky. Znáte někoho? Nebo pomůžete finančně sami?" říká s lehkým úsměvem ve tváři.

A jak by mělo vypadat složení Vysokoškolaček na příští sezonu? „S některými hráčkami se zcela jistě rozloučíme, jiné zůstanou. Žádné velké zemětřesení ale nečekejte. Stále platí, že bychom rádi přivedli zajímavé české holky. Pokud budou,”

„Zkuste dostat někoho za průměrné české peníze do Olomouce místo do Prahy či Brna. Nebo to zkuste, když čelíte finančně nadprůměrné nabídce třeba z Liberce či Prostějova. Fandy chci proto na závěr poprosit: buďte trpěliví. Bez sportovních srdcařů na hřišti, v kancelářích, ale také na tribunách, nemá cenu sport dělat,” uzavřel Jiří Zemánek.