Soupeřkou Šafranové bude ve váze do 61 kilogramů domácí Eliška Pelechová. „Moc jsem ten zápas nechtěl, protože Eliška je o hlavu vyšší než Marcela a já Mácu prostě vidím ve padesát sedmičce. Každopádně nic jiného teď není, zápas nás určitě hodně posune zase dál, takže není čeho se bát a budeme připraveni na skvělý a tvrdý zápas,“ řekl Tomáš Musil.

Na stejném galavečeru se do ringu vrátí také Martin Švarc. Bojovník s přezdívkou Nanuk, se postaví Jindřichu Šefčíkovi ve váze do 91 kilogramů v zápase podle pravidel K1. „Dostali jsme nabídku a Martin to vzal. Má celkem 4-5 utkání, ale dlouho teď nezápasil. Každopádně trénuje pořád. Spárujeme společně s celým týmem, takže je připravený. Spolu s Peťou Bartoňkem trénují jedno týdně i s Danem Dittrichem, který zápasí v OKTAGONU MMA, takže příprava je kvalitní,“ řekl Musil. „Bude to určitě zábavný zápas, kde bude k. o. hrozit každou chvíli,“ dodal předpověď.

Na amatérské lize se dařilo Zieglerové s Novákem

Na třetím kole amatérské ligy v Praze si vítězství připsala Alexandra Zieglerová ve váze do 63,5 kilogramu. „Saša podala bezchybný výkon. O hlavu vyšší soupeřku vůbec k ničemu nepustila. S výkonem jsem opravdu spokojený. Možná mohla trochu víc zavírat kombinace zadní nohou, ale jinak paráda,“ řekl Musil.

Vítězství na body ve váze do 71 kilogramů zapsal Jan Novák. „Honza šel letos druhý zápas a podruhé vyhrál na body. Jsme ale na cestě o váhu níž, protože na kategorii do 71 kilo je výškově malý. Už teď na váze před zápasem máme 69 kilogramů. Honza má svůj styl, kdy čeká na soupeře a reaguje na jeho útoky. Zatím to stačí, ale dopředu by to chtělo trošku více. Každopadně je u něj vidět obrovský progres. Je to boxer, který krásně kope a jede výborně v klinči,“ uvedl Musil.

Porážky si naopak připsali benjamínci devítiletá Michaela Dostálová (do 30 kg) a sedmiletý Richard Fryšák (do 27 kg). „Míša nastoupila s o 5,5 kilo těžší soupeřkou. Přesto první dvě kola byla jasně lepší. Tvrdé pushkicky, krásné roundkicky a pohyb. Ve třetím kole ji ale soupeřka třikrát strhla na zem. Rozhodčí viděli vyhrát soupeřku 2:1 na body, já to viděl jasně pro nás, ale je to úplně jedno,“ míní Musil. „Míša ukázala zatím nejlepší výkon, od rozcvičení to bylo vidět, že je soustředěná a chce. O téhle šikovné holce uslyšíte často!“ je přesvědčen kouč.

„Ríša měl stejného soupeře jako minule. Sice jsme opět na body prohráli, ale ve 3. kole se Ríšovi povedly krásné 2 strhy v klinči, několikrát chytl kop soupeři. Od minule se zase zlepšil a to je pro nás hlavní. Oba kluci jsou moc šikovní a doufám, že u sportu vydrží co nejdéle,“ uzavřel Musil.