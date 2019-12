„Chtěli jsme rozhodnout o vítězství dřív, než se nám to povedlo v interligovém souboji. Zároveň jsem chtěl prostřídat celou lavičku, což se povedlo,“ pochvaloval si trenér Zory Libor Malínek.

„Můžeme být spokojené i vzhledem k tomu, jak jsme s Hodonínem hrály v lize, kdy nás trápily daleko víc. Tentokrát ale Hodonín nebyl ve střelecké formě, my jsme se dávaly dohromady po marodce a na hřišti jsme se prostřídaly všechny. Vzhledem k tomu je výsledek víc než uspokojivý,“ hodnotila olomoucká křídelnice Martina Salčáková.

Házenkářky Zory ze zápasového tempa nevystoupily ani mezi svátky. „Oproti mužské složce máme sezonu, dle našeho názoru, těžší. Právě proto, že i přes svátky ani neoddechneme. Na druhou stranu jsme asi i rády, že se mezi svátky pohneme. Na zápas jsme se těšily, je lepší hrát než jen trénovat. Byla to i generálka před lednovým startem ligy,“ konstatovala Salčáková.

Neusnout na vavřínech

Minulým interligovým vítězstvím v Porubě Zora potvrdila prozatímní výborné čtvrté místo v tabulce MOL ligy. „Nechci nic zakřiknout, ale v sezoně máme našlápnuto dobře. S příčkou, na které jsme přezimovaly, jsme nadmíru spokojené,“ přiznala Salčáková. „Čekají nás ale ještě těžké zápasy, je to teprve půlka ligy a určitě nechceme usnout na vavřínech.“

Zora má v tabulce z českých klubů nad sebou pouze suverénní Baník Most. „Máme za sebou hezké výsledky, těsné výsledky. Nutno podotknout, že jak jsme možná měly štěstí v koncovkách a hodně zápasů jsme vyhrály o gól, tak by nás to nemělo příliš uspokojit. Měly bychom hledat, co na výkonech ještě zlepšit. I když bodově jsme na tom dobře, pořád je co na hře zlepšovat,“ upozornila Salčáková.

Hned první víkend nového roku hraje hanácký celek další domácí utkání, tentokrát v rámci MOL ligy proti Prešovu. Zápas začíná v sobotu v tradičních 17.30.

DHK Zora Olomouc – HK Hodonín 34:21 (15:7)

Rozhodčí: Friedel, Kučerka. 7m hody: 3/2 – 2/1. Vyloučení: 1 – 0. Diváci: 200.

Olomouc: Haládiková, Polášková – Závišková 6, Trumpešová, Kapsová 1, Jansová, Sovová, Protivánková 1, Kašpárková 4, Salčáková 2, Krajčovičová 2, Gajdošíková 6, Řezníčková, Krůpová 2, Patrnčiaková 8/2, T. Fryčáková 2. Trenér: Libor Malínek.