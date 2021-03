„Nesouhlasím s tím, je to obrovské zklamání a nedodělaná práce. Mělo se rozhodnout na hřišti,“ hodnotí rozhodnutí olomoucký kouč Petr Zapletal.

Jaké pocity ve vás po rozhodnutí o ukončení sezony panují?

Osobně jako trenér s tím nesouhlasím. Mělo se rozhodnout na hřišti. Je to obrovské zklamání a nedodělaná práce. Něco jsme s holkami začali, ladili jsme formu na play-off, ale nemohli jsme ukázat, jak dobří bychom byli a jakou formu bychom měli.

Jak moc to nabouralo vaše plány?

Hodně. A hlavně jsme s tím absolutně nepočítali. Jak jsme se dozvěděli o těch dvou družstvech, kde byla nákaza, tak jsme mysleli, že bude nějaké omezení nebo přerušení a počká se. Potom se soutěž mohla dohrát nějakou jinou formou.

Jaké byly podle vás varianty?

Mohlo se to dohrát v bublině v podobě Final four nebo počkat na ty dva týmy. Jak by byly v pohodě, tak hrát zkrácené play-off na jeden nebo dva zápasy. Další možnost byla nakažené týmy vyřadit, Liberec by rovnou postoupil do finále a my s Olympem bychom si to rozdali o postup. To byla ale nejméně pravděpodobná situace, protože i ty dva týmy si zasloužily sezonu dohrát a bojovat o titul. Nejlepší varianta byla zkrácené play-off.

Zároveň vám to vzalo šanci zabojovat o Ligu mistryň.

Vítěz soutěže má možnost hrát Ligu mistrů. Myslím, že rovnou skupinu, jako jsme hráli letos my. Tím, že jsme vyhráli pohár, tak máme možnost hrát alespoň pohár CEF. Šanci na Champions League pořád máme, ale to by ji musel odmítnout Liberec i Olymp, což nepředpokládám.

Mluvil jste i o nedodělané práci a stupňování formy.

Na začátku sezony se dělá nějaká periodizace. My jsme to s asistentem i kondičákem řešili. Měli jsme tři vrcholy – Ligu mistrů, pohár a teď play-off. Na ty jsme formu nějak ladili. Myslím, že jsme zlepšený výkon dobře prezentovali v Lize mistryň a úplně ideálně jsme jej vyladili na pohár. Teď byl třetí úkol play-off.

Jak celkově hodnotíte letošní sezonu?

Některé cíle jsme splnili, k naplnění posledního jsme nedostali příležitost. Celkově hodnotím ročník pozitivně. Kolektiv byl optimistický a bojovný. Holky si sedly charakterově a dobře se nám s nimi pracovalo. Byla to úspěšná sezona.

Víte už, jaké budou nejbližší plány?

Včera jsme měli rozlučku, příští týden bude volno, aby si holky odpočinuly. Reprezentantky následně pojedou na sraz a cizinky domů. S těmi, které zůstanou, budeme trénovat do konce května nebo půlky června.

Je brzy, ale řešili jste výhledově i následující sezonu?

Smlouva mi končí 30. května a zatím nevím, jestli budu pokračovat. Zájem bych měl, ale bude záležet na vedení, jak si sezonu zhodnotí. Jestli byla úspěšná, nebo ne, a jestli chtějí změnu. U hráček jsme se o tom ještě nebavili. Soustředili jsme se jen na play-off, ale je pravděpodobné, že ani jedna z cizinek nezůstane. Z ekonomických důvodů se bude muset kádr doplnit o české hráčky.