Úvodní set se dlouho vyvíjel pro Olomouc velmi nepříznivě; po servisech domácí Širůčkové prohrávaly 5:11 a Šelmy dál kráčely za ziskem sady (17:11). Jenže hostující tým začal postupně snižovat. Definitivní úder zasadila Brnu střídající Kneiflová, která na podání pomohla k dokonání obratu z 21:20 na 21:25.

„Po našem triumfu nad Libercem byly holky v pátečním tréninku rozjuchané, což se samozřejmě dalo čekat. A pak jsme v začátku brněnského zápasu hodně prohrávali. Naštěstí to tým zvládl a zkoncentroval se,“ popisoval trenér VK UP Martin Hroch.

Ve druhém dějství to naopak byla univerzita, která šla od počátku do vedení 10:6, jež při servisu Šepeľové ještě navýšila 14:7. Za vcelku poklidného vedení hostí (12:19) šla na podání domácí Komárková a rázem to bylo 18:19. Z koncovky se tak stalo drama, které pro sebe rozhodly Hanačky až od stavu 23:23 dvěma potřebnými body - 23:25 a 0:2.

A drama pokračovalo i ve třetí části střetnutí. Po dlouhé a těsné přetahované šly jako první do menšího trháku hostující volejbalistky (13:14, 13:17), které už svou výhodu nepustily: po výhře 25:19 porazily Olomoučanky Šelmy v jejich brněnském doupěti 3:0.

„Jsem samozřejmě moc rád za tři body i třísetové vítězství, i když v úvodních dvou sadách to bylo hodně těsné. Porazili jsme velmi těžkého a nepříjemného soupeře, který jako jediný vedle nás na podzim dokázal porazit Liberec,“ dodal Hroch.

Prakticky ihned po brněnském utkání vyrazily Olomoučanky na dlouhou cestu na jih Francie, kde se v úterý 7. prosince od 20 hodin představí v úvodním duelu osmifinále evropského poháru CEV Cup na hřišti velkoklubu Volero Le Cannet.

VK Šelmy Brno - VK UP Olomouc 0:3 (-21, -23, -19)

Rozhodčí: Rychlík, Poláček

Čas: 84 minut

Diváků: 300

Brno: Podhrázká, Borovcová, Komárková, Širůčková, Nováková, Faltínová, libero Pluhařová. Střídaly: Mikysková, Mokrá, Benediktová.

Olomouc: Šepeľová, Moscická, Babićová, Silva, Blancová, Štimacová, libero Kulová. Střídaly: Tinklová, Kneiflová.