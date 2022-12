Překvapení? Kateřina Siniaková v Přerově poprvé převzala Zlatého kanára

Obrovská gratulace. Jste poprvé absolutní vítězkou Zlatého kanára, jaký je to pocit?

Mockrát děkuji. Určitě jsem to nečekala. Je to pro mě hrozná čest a překvapení.

Vím, že tohle srovnávání nemáte ráda, loni jste byla podobně úspěšná, navíc se zlatou olympijskou medailí. Ale máte za sebou se třemi deblovými grandslamy zatím nejlepší rok?

Asi bych nepoužívala slovo nejlepší. Určitě ale byl výborný. A hodně náročný. Byla jsem zraněná, sezona se nevyvíjela podle představ. Když si zpětně vzpomenu, že jsem vlastně vůbec netušila, kdy se vrátím, zraněná byla i Bára (Krejčíková) a vůbec jsme nevěděly, jak se nám to povede, byla to skvělá sezona. Máme tři grandslamové tituly. Jsem za to šťastná.

Nemělo by se zapomínat ani na úspěchy v singlu, protože jste ovládla turnaj v Portoroži. Jak jste spokojená s dvouhrou?

Získala jsem titul, takže jsem velmi spokojená. Hodně mě to nakoplo, trošku jsem se trápila. Ať už to bylo zraněním nebo celkově. Myslím, že mi hodně pomohl i první titul ITF v Polsku (v Grodzisku Mazowieckém v srpnu, pozn. red.), který mě vrátil zpátky. V Portoroži se to pak všechno sešlo, byla jsem v laufu a hrozně moc si toho vážila. Byla jsem unavená, přesto se mi podařilo vyhrát. Tento titul by mě měl nakopnout, dodat mi sebevědomí v tom, že musím makat a ono se to podaří.

Je pro vás v pozici deblové světové jedničky složité dávat přednost dvouhře? Stále tohle u vás platí?

Singl je stále prioritou. Je to náročné, občas se nedaří podle představ. Ale pracuji, snažím se a i když to nejde stále jít nahoru, singl je pořád tím hlavním. Jsem samozřejmě ráda, že v deblu se nám tak daří, protože jde o velkou část mé kariéry. Debl mám omezený hlavně na grandslamy, hlavně tam je motivace a chtíč vyhrávat.

Ve čtyřhře jste navíc dokázaly prakticky vše, co dokázat jde a předčily další velká jména. Je ještě něco, co byste chtěly překonat?

Nikdy jsem o tom nepřemýšlela. Když člověk přijede na turnaj, chce vyhrát. Hezky se poslouchá, když vám někdo připomene, že jste někoho předčila. Ale když hraji a připravuji se na sezonu, tak nad tímto nepřemýšlím. Čím víc se nám toho povede, tím budu radši, ale samozřejmě to není jednoduché.

Vypadalo to, že zmíněná zranění vám s Bárou Krejčíkovou nijak nevadila. Naskočily jste a ihned začaly vyhrávat. Máte už na kurtu natolik zažité automatismy, že ani nemusíte trénovat?

Máme. Singl je priorita, jedeme si každá svůj program. Kolikrát se sejdeme na kurtu a nemusíme spolu trénovat. I když spolu dlouho nehrajeme, víme, co ta druhá udělá. Po delší pauze je ale samozřejmě lepší si spolu trošku zahrát. Je ale pravda, že v tomto máme výhodu. Stačí pár míčků a víme.

Jdete si někdy spravit v deblu náladu, když se vám na turnaji nepodaří singl?

Většinou je to cíl, když se hraje ve stejný den (směje se). Aspoň ta padesátiprocentní úspěšnost.

Moc si tradičně během svátků neodpočinete. Co vás nyní čeká?

Pauza je krátká. Příprava, hned odlet do Austrálie (na úvod na turnaj v Adelaide, pozn. red.), takže klasika (směje se). Hlavně bych v příštím roce chtěla zůstat zdravá, to je pro sportovce to nejdůležitější. Cíle a motivace jsou stále vysoko. Chceme předvést co nejlepší výkony, obhájit tituly a posunout i singlový žebříček.

