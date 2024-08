Jak to teď vlastně bude s olomouckým futsalem dál?

Olomoucký futsal bohužel po pětiletém fungování došel ke svému konci. Veškeré náležitosti včetně hráčů se ale přesouvají do Uherského Hradiště, kde se zrovna obnovuje místní klub. Jdou tam někteří členové mládeže a také Martin Janečka s některými dalšími hráči, kteří vytvoří nový tým s těmi původními. Začínat budou v některé z nižších soutěží.

A přece jenom. Nebyla tady vůle, aby klub převzal někdo jiný a futsal v Olomouci zachoval?

Bohužel nebyla a nepřicházela z žádné strany. Je trochu smutné, že se nenašel někdo, kdo by to dokázal převzít. Pevně ale věřím tomu, že se v budoucnu nějaký stejný blázen jako já najde a rozjede to tady znovu.

Jak dlouho dopředu jste věděli, že nastane konec? A jak dlouho vám vlastně toto rozhodování trvalo?

Určitě to rozhodování trvalo delší dobu a konečný verdikt padl zhruba před měsícem. Pak jsme si ještě sedli a bavili se o tom, zda alespoň povedeme mládežníky. Nakonec jsme ale usoudili, že bychom to ani personálně neobsadili a nemohli bychom to tedy dělat tak kvalitně, jak bychom si představovali. Nakonec jsme tedy došli k závěru, že nebudeme pokračovat v žádných soutěžích.

Jak už jste naznačil, trvalo to pět let a po celou tu dobu jste byl předsedou. Co nového vám tato životní kapitola dala?

Především mnoho nových zkušeností do nové funkce, kterou teď mám v Krnově. Vím teď, jak se řídí klub, byť uznávám, že mezi tím futsalovým a fotbalovým jsou poměrně velké rozdíly. Mimo to všechno jsem ale získal i mnoho nových kontaktů a hlavně mi to otevřelo oči v tom, že propojení fotbalu a futsalu může znamenat skvělou příležitost pro mladé hráče.

Jste teď ve svých 26 letech novým předsedou Krnova. Jak zatím ve své nové roli pokračujete?

Je to všechno stále ještě na začátku a v některých věcech se ještě trochu zaučuji. Některé věci jsou oproti futsalu přece jen trochu jiné. Jinak si tedy zatím stanovujeme určité cíle a vidím tady příležitost spojit krnovský fotbalový a nově vznikající futsalový klub. Pevně věřím, že se mi to podaří a bude to ke spokojenosti všech.