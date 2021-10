Adriana: Vstoupily jsme do toho nebojácně, ale pořád tam máme zbytečné chyby, které nemůžeme dělat. Musíme je do příště odstranit.

Denisa: Za nás dobré. My jsme to měli obtížné v tom, že jsme hrály na úvod proti Frýdku a Přerovu, takže jsme musely. Ale nebyly jsme pod velkým tlakem, zatím se daří.

Jak hodnotíte vstup svého týmu do sezony?

Denisa: Projevila se naše zkušenost. Máme přeci jen starší a zkušenější holky, zahraniční hráčky a reprezentantky, to se muselo projevit. Bylo by blbé, kdyby ne (úsměv).

Adriana: Těžko říct. Možná už jsme to v hlavách trošku vzdaly.

A co třetí set?

Denisa: Od nás to bylo trošku nervózní, začaly jsme víc chybovat a Přerov se dostal do hry. V pravý čas jsme zvládly koncovky. Ukázaly jsme, že když máme zatlačit, tak prostě zatlačíme.

Ve druhém setu se ale Zubřice zvedly a málem sadu získaly. Proč se to nakonec nepovedlo?

Denisa: Jak řekla ségra, první set jsme hodně tlačily servisem, čekaly jsme, že se Přerov rozehraje. Prakticky jsme jenom servírovaly, takže jsme ztuhly a nebyly jsme rozehrané. Holky pak ale hrály taky dobře, nebylo to jednoznačné.

Adriana: Holky měly výborný servis, to hodně zkomplikovalo naši hru.

V prvním setu se Přerovu doma hodně nedařilo. Čím to bylo?

Denisa: Podporujeme se navzájem, není tam žádná rivalita. Doma se o volejbale vůbec nebavíme. Fakt vůbec! Když se mě holky ptají, co Přerov, tak říkám, že nevím. Doma už od toho chceme mít aspoň na ten víkend klid.

Denisa: Tím, že prakticky nedáváme body, tak to není nějaké vyhrocené.

Adriana: Je to pořád stejné, zápas jako každý jiný (úsměv).

Není jednoduché je od sebe rozlišit. Drobné zrzky na pozici libera, obě šikovné volejbalistky ze Studénky. Společně hrávaly za Bílovec, teď už je ale můžete druhým rokem vidět v extralize coby soupeřky. Denisa (22) a Adriana (20) Kulovy se proti sobě opět postavily ve čtvrtek při hanáckém derby v Přerově, kde zvítězila dle papírových předpokladů Denisina Olomouc. „Nebylo to ale jednoznačné,“ upozornila o dva roky starší Denisa Kulová.

