Na stadion TJ Lokomotiva Olomouc v sobotu dorazila řada atletických hvězd, závodům přihlížely i dvě legendy Jan Železný a Helena Fibingerová.

Hlavní pozornost diváků byla upřena na sprinterský souboj. Závodu předcházel ceremoniál k uctění památky nedávno zesnulého Miroslava Hrabala, dlouholetého předsedy Atletického klubu Olomouc.

Po něm se do bloků postavili i dva velcí favorité – Ján Volko a Jan Veleba. Závodník pražské Dukly sice zvládl skvěle úvodní část trati, v cíli se nakonec mohl radovat slovenský mistr Evropy z loňského roku.

„Do poslední chvíle to byl napínavý souboj. Johny byl ve druhé polovině lepší, proto vyhrál. Bohužel vítr byl proti kvalitním časům, ale i tak jsme se pro diváky snažili udělat co nejlepší souboj a myslím, že se nám to povedlo,“ líčil v cíli Veleba, který zapsal čas 10.45.

Slovák Volko byl o dvě setiny rychlejší. „Škoda trochu toho větru. Kdyby byl naopak do zad, mohly to být opravdu kvalitní výkony. I tak ale můžu být maximálně spokojeni,“ konstatoval Volko. „Nebyl jsem si vůbec jistý, jestli jsem v cíli první. Viděl jsem se na stejné úrovni s Velim. Ale zas tak moc jsem to neřešil, hlavní je ten kvalitní čas vzhledem k protivětru,“ vyprávěla atletická kometa, která loni zazářila v hale v Glasgow ve sprintu na 60 metrů.

Třiadvacetiletý rodák z Bratislavy má k místnímu klubu speciální vztah. Ještě loni za AK Olomouc startoval v atletické extralize.

„Na Olomouc vzpomínám opravdu v dobrém. Byly to krásné závody s úžasným týmem v extralize. Děkuji jim, že mě vzali v době, kdy jsem ještě tolik neznamenal. Za to jim patří mé díky,“ dodal Ján Volko, který následně vyhrál i závod na 200 metrů v čase 20.96.

Memoriál Miroslava Hrabala na 100 metrů mužů:

1. Ján Volko (SR) 10.43, 2. Jan Veleba 10.45, 3. Dominik Záleský (oba Dukla Praha) 10.62, 4. Vojtěch Kolarčík (SSK Vítkovice) 10.86, 5. Jiří Štípek (AK Zlín) 11.07, 6. Tomáš Košík 11.12, 7. Oliver Murcko (oba SR) 11.25, 8. Ondřej Pospíšil (TJ Šumperk) 11.25.