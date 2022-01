„Do zápasu jsme šli s očekáváním. Přestávka byla hrozně dlouhá a všichni jsme se na pokračování soutěže těšili. Jsem moc rád, že jsme tento zápas nakonec zvládli,“ říkal po zápase evidentně spokojený domácí trenér Libor Malínek a pokračoval. „I když to podle výsledku může vypadat na jednoduchý zápas, tak to tak rozhodně nebylo. Soupeř hrál naplno, snažil se kousat a nám se nikdy nepodařilo, i přes pohodlné vedení, udeřit kladívkem na hlavičku, abychom ho úplně složili,“ dodal.

Co se týče průběhu samotné hry, měly, až na prvních pár minut, po celý zápas skutečně navrch hráčky Olomouce, které si ale v závěru prvního poločasu i vinou zbytečných vyloučení nechaly vstřelit několik branek a do kabin odcházely pouze s čtyřbrankovým vedením v poměru 16:12.

„To byl podle mě zlom celého utkání. Soupeřky nás sice dotáhly, ale my jsme pak do druhé půlky nastoupily stejně skvěle jako do té první a znovu jim odskočily. Jsem ráda, že jsme se dnes nemusely zbytečně tahat o branky,“ myslí si Natálie Kuxová, která v utkání zaznamenala celých sedm branek a stala se tak nejlepší hráčkou svého celku.

Druhá půle už pak byla jednoznačně v režii Hanaček, které si svůj luxusní náskok pohlídaly a dovedly zápas k výhře o osm bodů 34:26.

I přes jasnou a důležitou výhru byl ale trenér Malínek i lehce kritický „Zkoušíme hrát rychlejší házenou, zrychlovat rozehrávky směrem do útoku a z toho občas plynou i občasné chyby. Až se to ale naše hráčky pořádně naučí, bude to pro tým jenom další plus,“ řekl a na závěr přidal i pohled do nejbližší budoucnosti.

„Příští dvě kola budeme hrát znovu doma. Nejdříve s Plzní a za týden pak s Chorzówem, což je pro nás na rozjezd po té dlouhé pauze jedině dobře. Musíme ale samozřejmě udělat všechno pro to, abychom ty zápasy zvládli,“ zakončil své pozápasové hodnocení.

Na toto téma se pak ze svého úhlu pohledu rozpovídala i Kuxová. „Dnes jsme do zápasu nastoupily hodně namotivovaně a daly jsme do toho již od začátku všechno. Pokud budeme chtít uspět i v dalším zápase proti Plzni, budeme muset nastoupit stejně jako dnes a pak to hlavně vydržet. V tom případě by to pro nás mohlo znamenat další úspěch,“zakončila rozhovor s viditelným odhodláním ve tváři.

Autor: David Kubatík

DHK ZORA Olomouc – Sokol Písek 34:26 (16:12)

Rozhodčí: Valášek, Vychodil.

Olomouc: Polášková, Haládíková – Závišková 2, Kapsová 2, Jansová 4/1, Sovová 3, Kašpárková 3, Přikrylová 2, Roupcová, Krajčovičová 4, Machačová, Možíšová, Hejlová 1, Kuxová 7, Kubálková 2, Kubáčková 4/3. Trenér: Libor Malínek.

Písek: Kržová, Preslová – Kubišová 6, Nosková 1, Velková 1, Pokorná 8/5, Velková, Merglová 1, Svobodová, Bicanová, Stellnerová 2, Chlupová 2, Bezpalcová, Součková 2, Pešková 3. Trenér: Kateřina Hromádková.