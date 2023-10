Hodně zajímavý průběh mělo basketbalové utkání mezi BK Redstone Olomoucko a Opavou ve třetím kole Kooperativa NBL. Hosté vedli během prvního poločasu až o dvacet bodů, přesto domácí trápili mistra až do koncovky a Slezané o vítězství 88:77 rozhodli až v posledních dvou minutách.

Basketbalisté Olomoucka. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Výsledek se mi pochopitelně nelíbí. Ovšem zase jsme se o kousek zlepšili," říkal po zápase kouč Olomoucka Andy Hipsher.

Prakticky od úvodního doskoku se hrálo systémem koš za koš a díky tomu byl po pěti minutách stav vyrovnaný 12:12. Slezané pak přidali a odskočili po sérii sedmi bodů v řadě. Naštěstí se vzápětí probudil Bailey a po dvou akcích snížil na 15:19. Hosté už ale byli v provozní teplotě a do konce čtvrtiny upravili na 27:17 ve svůj prospěch, když závěrečnou trojku se sirénou trefil Pecháček.

Na jednociferný rozdíl se Olomoucko vrátilo alespoň na chvíli v průběhu patnácté minuty, když na 23:32 snižoval Shaver. Opava ale měla ve svém středu Puršla a ten především v útoku řádil. Do poločasu stačil nastřílet jednadvacet bodů, když využíval především přihrávky Šiřiny. Tomu odpovídalo skóre 32:48 po dvaceti minutách.

Po návratu na palubovku to byli opět hosté, kteří kontrolovali vývoj utkání. Olomoucko hledalo v útoku složitě cestu do zakončení, zlepšilo ale obranu a přece jen dokázalo velkou ztrátu korigovat. Necelé dvě minuty před koncem třetí čtvrtiny Feštr snižoval už na 52:63 a o chvíli později McBrayer korigoval na 59:66. Pecháček ale opět s klaksonem vrátil Opavě dvouciferný náskok – 59:69.

Prohry nás nezastaví, věří futsalista Šipka. A jak hodnotí působení v Rakousku?

Hráči Olomoucka se v závěru porvali o vyrovnanou koncovku. Několikrát se přiblížili na rozdíl pouhých dvou bodů. Naposledy to bylo ve 36. minutě po přesném zakončení Žáka. Definitivně rozhodla trojka Švandrlíka ve 39. minutě po níž Opava odskočila na rozdíl sedmi bodů a domácí definitivně zlomila.

„Dali jsme do utkání hodně úsilí, podařilo se nám vrátit do zápasu i za nepříznivého stavu. To je pozitivní. Bohužel nás některé věci zklamaly. Především trestné hody, kde jsme zahodili více než polovinu šestek," uzavřel Andy Hipsher.

BK Redstone Olomoucko - BK Opava 77:88 (17:27, 15:21, 27:21, 18:19)

Body: McBrayer 19, Shaver 18, Bailey 9, Škranc 8, Žák 8, Feštr 7, Butz 5, Tkadlec 3 - Puršl 27, Pecháček 15, Švandrlík 10, Šiřina 9, Farský 6, Jurečka 6, Kvapil 6, Mokráň 6, Slavík 2, Kouřil 1. Trojky: 6/16:6:23. Trestné hody: 11/24:18/24. Doskoky: 36:44. Rozhodčí: Blahout, Nejezchleb, Ulrych. Diváci: 146.