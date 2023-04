S přáním vylepšit si dosavadní špatnou bilanci vzájemných zápasů půjdou do utkání proti USK Praha basketbalisté BK Redstone Olomoucko v devátém kole nadstavbové skupiny A2, v němž se po třech venkovních zápasech vrátí na palubovku Čajkarény. Střetnutí se odehraje 29. března od 18 hodin, případné vítězství domácím přinese jistou záchranu. V předchozích čtyřech duelech pouze jednou zvítězili a ve dvou případech prohráli vysokým rozdílem.

„Vítězství v předchozím kole by nám mělo přinést potřebný klid. Jeden z nejdůležitějších zápasů jsme zvládli, to každému týmu dodá sebevědomí. Mohlo by nám pomoci i proti USK. Chceme ukázat, že basketbal umíme a se silným soupeřem si to rozdat jako rovný s rovným,“ říká před zápasem proti vysokoškolákům trenér Olomoucka Tihomir Bujan.

Domácí míří za jedenáctou příčkou, která znamená jistou záchranu bez povinnosti absolvovat nevyzpytatelnou baráž. Tu si zahraje dvanáctý tým Kooperativa NBL. Tato pozice patří aktuálně týmu Královští sokoli Hradec Králové, na který má Olomoucko náskok dvou výher. Navíc pro Hanáky hovoří lepší poměr vzájemných zápasů. Východočeši by tak museli v posledních čtyřech duelech získat o tři výhry více, než Redstone.

„Vnímáme naši pozici v tabulce, je nadějná. Ovšem definitivně ještě záchranu jistou nemáme a proto potřebujeme vysokoškoláky porazit. Navíc chceme divákům dobrou hrou poděkovat za podporu v těžké sezoně,“ dodává Bujan.

Olomoučtí fanoušci mají vstup zdarma

Zajímavou nabídku připravilo pro příznivce jakéhokoli sportovního olomouckého i vedení klubu. Všichni fanoušci, kteří se prokáží jakoukoli sounáležitostí s klubem svého srdce, budou mít vstup zdarma na basketbalové střetnutí proti USK Praha, které se hraje ve středu od 18 hodin v Čajkaréně.

„Zápas jsme se rozhodli věnovat všem sportovním fanouškům našeho města. Stačí, aby si vzali dres, triko, šálu nebo třeba členskou kartu některého z olomouckých klubů a pořadatelé jej pustí na tribuny. Jde nám o to, ukázat soudržnost olomouckých sportovců a jejich fanoušků,“ řekl generální manažer Olomoucka Libor Špunda, podle něhož je možná také propagace klubů během basketbalových utkání.

„Sportům, které to umožňují chceme nabídnou možnost vystoupení v poločasovém programu v následujících zápasech. Můžeme se domluvit třeba i na umístnění roll up bannerů při vybraných utkáních,“ naznačuje další možnou spolupráci olomouckých klubů Špunda.