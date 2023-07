Ještě nedozněly dojmy z Tour de France a už se servíruje další cyklistická lahůdka. A to dokonce na území Česka. Od čtvrtka do neděle se jede výborně obsazená Czech Tour.

Na nejprestižnějším domácím etapovém závodě se objeví hvězdný Chris Froome ze stáje Israel-Premier Tech, tři týmy z World Tour i česká špička. Čtyři dny se bude závodit v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Pro diváky je připravený bohatý doprovodný program.

Jak lze na start získat čtyřnásobného vítěze Tour de France? Leopold König, bývalý úspěšný profesionál a ředitel Czech Tour k tomu využívá svých kontaktů z dob aktivní kariéry.

Zažili spolu výhry i nezdary

„Chris Froome je největší hvězdou poslední dekády. Když jsem nastupoval na místo ředitele Czech Tour, přál jsem si sehnat někoho takového na start. A když se Chris nedostal do sestavy pro Tour de France, rozběhla se jednání. A dopadlo to tak, že tady pojede,“ usmíval se König.

Ti dva spolu strávili část kariéry v týmu Sky a dobře se znají. „Jeli jsme několik závodů Grand Tour, zažili výhry i nezdary,“ pokračoval ředitel. „Máme přátelský vztah, ale není to tak, že bych Chrisovi zavolal a řekl mu přijeď na Czech Tour. Všechno šlo oficiální cestou a o účasti rozhodovalo vedení Israel-Premier Tech.“

„Moc se těším na to, že budu poprvé závodit v České republice právě na Czech Tour. Je super, že se znovu setkám se svým bývalým týmovým kolegou Leo Königem, který se mnou ve Sky v roce 2015 vyhrál Tour de France, a uvidím závod, který nyní řídí. Mám za sebou dobrý tréninkový blok a jsem připraven zahájit druhou část sezony,“ říká Chris Froome.

To že slavný Brit přijede do Česka, je i známkou toho, že závod má svou úroveň, kvalitu a bezpečnostní záruky. „„Slibujeme atraktivní cyklistiku nejvyšší kvality. Nabitá startovní listina garantuje skvělou podívanou. Když se takové informace rozšíří napříč silničářskou komunitou, bude to dobrá reklama pro budoucnost,“ zmínil König, který se netají tím, že má s Czech Tour do dalších let své plány.

V úvahách je start i cíl v Praze

„Chceme závod posunout v cyklistické hierarchii, mít na startu víc elitních týmů a přilákat další hvězdy,“ vykládal a připomněl, že i vzhledem k názvu myslí na to, aby se etapy nejezdily jen na Moravě. „Praha by byla ideálním místem startu i cíle,“ naznačil.

„Se závodem máme velké plány. Zatím se odehrává v Jeseníkách a Beskydech, ale v dalších letech chceme s organizátory využít potenciál celé země. Pro příští ročník počítáme i s hobby závody a vtáhnutím co nejširšího okruhu zapálených amatérů. Rozrůstat se bude také doprovodný program pro veřejnost,“ doplnil Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Sazka.

Organizátoři mají informace o vyšším zájmu fanoušků. Určitě jich nebude tolik jako při Tour de France, ale víc než se jich scházelo podél moravských silnic v minulých letech. „Možná zájem zesílil po oznámení, že pojede Chris Froome,“ přemítal König.

Do trojice stájí z World tour patří Bora-hansgrohe, Jumbo-Visma a Intermarché-Circus-Wanty. Do prvně jmenované patří Estonec Rein Taaramäe, osmnáctinásobný účastník Grand Tours a dvojnásobný vítěz etapy na Vueltě.

Dvakrát se pojede na Dlouhé stráně

Start potvrdil Karel Vacek (Corratec Selle Italia), který letos dojel druhý v etapě Giro d'Italia. Chybět nebudou ani nejlepší české sestavy Elkov-Kasper a ATT Investments.

Závodníky čekají drsné podmínky moravských hor. Úvodní etapa startuje ve čtvrtek v Prostějově a po téměř 170 km končí v Uničově. O den později se peloton vydá vstříc 167 km z Horního náměstí v Olomouci, přičemž finišovat se bude na Pustevnách.

„Každý z borců s ambicemi na celkové pořadí bude muset být mimořádně ostražitý, aby jeho sen v těžkém stoupání neskončil předčasně,“ podotýká König.

Královská etapa naplánovaná na sobotu a měří 161,5 kilometru. Vrchaře čeká 3404 výškových metrů. Dvakrát se pojede na Dlouhé stráně, ovšem cíl organizátoři připravili v podobě výstupu na Červenohorské sedlo. Nedělní finále na 176,2 km pak obstará etapa z Šumperku do Šternberku.

Program Czech Tour 2023

· 1. etapa – 27. července: Prostějov (Nám. T. G. Masaryka) – Uničov (ul. Hrdinů),165 km / 2 217 výškových metrů

· 2. etapa – 28. července: Olomouc (Horní nám.) – Pustevny, 166,9 km / 2 840 výškových metrů

· 3. etapa – 29. července: Moravská Třebová (Náměstí T. G. Masaryka) – Červenohorské sedlo, 161,5 km / 3 404 výškových metrů

· 4. etapa – 30. července: Šumperk (Nám. míru) – Šternberk (Radniční), 176,2 km / 2 982 výškových metrů