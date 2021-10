Zora rozhodla o svém vítězství téměř okamžitě, protože se do poloviny první půle dostala do vysokého vedení a rozdíl mezi oběma celky byl dvojciferný.

První branku inkasovala brankářka Polášková až v čase 22.57 a hostující tým touto trefou snižoval na 1:16.

„Je neobvyklé, že tak dlouho nedostanete branku. A jeden gól za poločas? To je rarita. Ve své kariéře jsem to na této úrovni ještě neviděl,“ popisoval trenér Hanaček Libor Malínek.

„Výborně zachytala brankářka Polášková, která zlikvidovala několik tutových šancí a přispěla k tomu i obrana,“ dodal.

Kouč byl hlavně spokojený, že mohl v duelu dát více prostoru mladým hráčkám. „Prostřídal jsem to a šanci dostaly i ty, které nejsou tolik vytížené. Své úlohy se zhostily dobře,“ popisoval.

V poločase vedly jeho svěřenkyně 21:1. „Bylo důležité holky o přestávce namotivovat, aby se zápas dohrál důstojně a skóre nadále narůstalo, což se povedlo. Přistoupily k tomu zodpovědně a výsledek byl jednoznačný,“ prozradil Malínek.

Výsledek se zastavil na cifrách 38:9. „Byl to takový tréninkový zápas. Šli jsme do něj jako favorit a nic jiného než výhru jsme si nepřipouštěli. I když to šlo nakonec nad očekávání, protože až tak jednoduchý průběh jsme nečekali,“ pokračoval.

Sobotní soupeř Zory nemá stále ani bod a ve většině zápasů prohrává dvojciferným rozdílem. „Jejich výsledky nasvědčují tomu, že tým asi na tuhle soutěž výkonnostně nestačí,“ sdělil Malínek.

Naopak Zora po úvodní porážce a remíze vyhrála potřetí v řadě. Minulé kolo zvítězila v Porubě. „Tam jsme jeli a šance byly padesát na padesát, ale chtěli jsme uspět, takže se výhra určitě počítá,“ uzavřel Malínek.

DHK Zora Olomouc - AHT HC Stupava 38:9 (21:1)

Rozhodčí: Blanár, Opava. Diváci: 153. Sedmimetrové hody: 2/2 – 4/2. Vyloučení: 1:2

Zora: Polášková, Poláčková – Závišková 6, Jansová 3, Sovová 1, Roupcová 2, Krajčovičová 7/2, Machačová 1, Fryčáková 6, Možišová 2, Hejlová 5, Kuxová 2, Kubálková 2, Kubáčková 1.