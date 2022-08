Spousta šikovných hráčů

Sparta v základní části minulé sezony skončila na pátém místě a po vyřazení od Slavie jí toto umístění už také zůstalo. Je tedy jasné, že borce z Hané nečeká vůbec nic jednoduchého. Ti se ale určitě předem nevzdávají.

„Jednoznačně můžeme soupeře překvapit tím, že jsme nováčkem a nebude tedy vědět, co od nás čekat. Nechceme ale sázet pouze na tuto kartu. Máme ve svém celku spoustu šikovných hráčů, z nichž někteří nedávno reprezentovali na akademickém mistrovství světa v Portugalsku. Konkrétně Petra Brázdila a Jana Šipku," hlásí odhodlaně.

„Co se týče Sparty, tak je to tým, který je nově poskládaný. Z domácích hráčů i cizinců, takže ještě nejsou až tak dobře sehraní. Budeme je tak chtít hned v prvním kole porazit," dodává.

Čtveřice smrti

Jak se ale kvůli poměrně krutému losu zdá, Sparta bude na startu ligové soutěže tím nejmenším problémem. Hned poté totiž olomoučtí hráči vyjedou do Chrudimi, což je úřadující mistr a bezesporu nejlepší tým v Česku, poté doma přivítají pro změnu úřadujícího vicemistra z Plzně a pak se do Prahy vrátí, aby nastoupili na palubovce loňského čtvrtého celku - Slavie.

Z celé české špičky tak už zbývají pouze Teplice, které však po minulé sezoně, ve které skončily třetí, ukončily z finančních důvodů svou existenci.

„Když jsem u toho losu osobně seděl, říkal jsem si, že to je čtveřice smrti. Pak jsme to ale přehodnotili a na tyto zápasy se těšíme. Jsou to totiž všechno profesionální futsalisté," glosuje Tilkeridis nepřízeň sportovního osudu a pokračuje: „Za mě by byly tři body z těchto čtyř zápasů krásné. Ale snažím se držet při zemi. Minimálně remíza s jedním z nich by byla skvělá."

Plnohodnotný prvoligový klub s týmovým duchem

A s jakými celkovými ambicemi půjde tým SKUP Futsal Olomouc do své prvoligové premiéry? „Naší ambicí je předvádět kvalitní výkony v utkáních a alespoň v některých zvítězit. Dále chceme přilákat co nejvíce lidí do haly a ukázat, že jsme dalším olomouckým plnohodnotným prvoligovým klubem," přeje si.

Do karet by mohlo týmu okolo hrajícího kouče Martina Janečky hrát také to, že oproti minulé sezoně se u nich na poli přestupovém neudála vůbec žádná změna. „Největší zbraní bude náš týmový duch a nováčkovský zápal. Oproti jiným manšaftům, kde jsou cizinci a podobně jsme totiž velice dobrá parta," pochvaluje si olomoucký předseda a hráč.

Sháníme partnery

Drobné problémy ale přece jen přišly. A jak už to tak při postupu do vyšších soutěží bývá, jedná se o problémy finančního charakteru. I ty však tento klub dokázal překonat.

„Na poslední chvíli jsme ještě sháněli partnery a časem zkusíme přivést ještě nějaké další, protože ta sezona opravdu nebude jednoduchá a nedá se hrát s malým budgetem. Už jenom kvůli cestování, z nichž mnohá budou přes celou republiku," uzavřel Nikolas Tilkeridis.